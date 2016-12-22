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«Центробанк центробанков» пригрозил «идеальным штормом» в экономике
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«Центробанк центробанков» пригрозил «идеальным штормом» в экономике
Экономика, 20:59
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«Центробанк центробанков» пригрозил «идеальным штормом» в экономике
Наблюдаемое сейчас по всему миру усиление протекционизма чревато ростом цен и безработицы и замедлением экономического роста. В результате мировую экономику может накрыть «идеальный шторм», предупредил Банк международных расчетов
Штаб-квартира банка международных расчетов в Швейцарии (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Вызванные протекционизмом, экономическим национализмом и торговыми войнами нарастающие угрозы могут спровоцировать «идеальный шторм», который накроет мировую экономику. Такое предупреждение дал главный управляющий Банка международных расчетов (BIS), также называемого «Центробанк центробанков», Агустин Карстенс в ходе своего выступления на симпозиуме по экономической политике в Федеральном резервном банке Канзаса 25 августа (*.pdf).

На протяжении десятилетий страны усиливали глобализацию, международное сотрудничество, разрабатывали правила для либерализации торговли, повышали открытость рынков — сейчас же на смену пришли протекционизм, попрание торговых правил, закрытие рынков, международная конфронтация, заявил Карстенс.

«Проявлением этой тревожной тенденции стало голосование по Brexit, усиление националистических движений в Европе, изменение курса американской торговой политики и введение взаимных торговых ограничений», — отметил Карстенс. Такая политика обречена на провал хотя бы потому, что она стремится повернуть время вспять, вернуть страны к более простому миру локального производства, заявил он.

«Отказ от глобализации может обнулить десятилетия экономических достижений, ставших результатом укрепления торговых и инвестиционных связей, — заявил Карстенс. — Он чреват ростом цен и безработицы, а также замедлением экономики, нарушениями в работе рынков и сокращением капитальных затрат на фоне страха инвесторов и ужесточения денежно-кредитной политики». В результате совпадения всех этих факторов мировую экономику накроет «идеальный шторм», предупредил Карстенс.

Главными его предпосылками экономист считает дефицит долларовой ликвидности, который может ударить по международной торговле в условиях, когда глобальные долги исчисляются триллионами долларов, а также повышение рисков валютных войн. На американские банки приходится большая часть выраженных в долларах аккредитивов, которые являются важным источником торгового финансирования в мире. Дефицит долларов среди неамериканских банков может ударить по глобальной торговле. Ужесточение денежно-кредитной политики в США несет риски неамериканским нефинансовым структурам, чей объем задолженности составляет $11,5 трлн, сказал Карстенс.

Кроме того, «эскалация валютных войн может закрыть доступ зарубежных инвесторов к финансовым рынкам, вызвать намеренные ограничения иностранных вложений, а также подчинить движение капитала политической конъюнктуре», отметил банкир. Среди прочего Карстенс раскритиковал торговую политику президента США Дональда Трампа, заявив, что она несет урон не только глобальной экономике, но и самим США.

«Я нахожу несколько парадоксальным тот факт, что США вставляют себе палки в колеса, когда американская экономика работает на полную мощность», — отметил банкир. Повышение пошлин может вызвать рост цен, из-за чего ФРС ускорит повышение ставки, рассуждает Карстенс. Эти меры могут подстегнуть рост стоимости доллара. В результате американские экспортеры окажутся под двойным ударом, а развивающиеся экономики — под тройным. «Укрепление доллара ужесточает финансовые условия, провоцирует отток капитала и замедляет рост», — указал Карстенс.

Автор: Олег Макаров.
Теги: BIS , ФРБ , протекционизм , торговая война , Трамп
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