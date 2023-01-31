Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

Минтруд предложил ужесточить антикоррупционные нормы и увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных, узнал РБК. Требование будет относиться к чиновникам и силовикам

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минтруд предложил изменить правила противодействия и урегулирования конфликта интересов у должностных лиц. Ведомство подготовило изменения в закон «О противодействии коррупции» (а также в отдельные законодательные акты), которые возлагают на руководителей обязанность принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных. Проект поправок есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил собеседник, знакомый с текстом. Если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, то он подлежит увольнению в связи с утратой доверия, следует из документа.

Законопроект был вынесен на обсуждение общественного совета при Минтруде 25 января, следует из повестки заседания совета. Он прошел межведомственное согласование и внесен в правительство, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Что предлагается изменить

Уточнение ряда антикоррупционных норм было запланировано Национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, который президент Владимир Путин утвердил в 2021 году. В частности, правительство должно было до 30 марта 2023 года рассмотреть вопрос о внесении поправок, предусматривающих «возложение на непосредственного руководителя обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у подчиненных». Именно на введение этой нормы направлен новый законопроект Минтруда, который затронет государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, а также МВД и Противопожарной службы.

Согласно документу, должностные лица обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении «личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов». Получив такую информацию, руководитель, в свою очередь, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию этого конфликта. В случае если он не обладает необходимыми для этого полномочиями, его обязанностью будет сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу, которое обладает требуемыми рычагами власти.

Если меры не были приняты или же сообщение не было передано высокопоставленному начальству, руководящий сотрудник подлежит увольнению «в связи с утратой доверия».

Под конфликтом интересов в российском законодательстве понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных или служебных обязанностей. Личная заинтересованность, в свою очередь, означает возможность получения доходов в виде денег, имущества, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо еще выгод самим лицом или его родственниками.

Минтруд выделяет два аргумента, почему предлагаемое регулирование будет эффективным:

оно позволит незамедлительно информировать лиц, уполномоченных на принятие необходимых мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

оно даст возможность оперативно принимать указанные меры.

Общественный совет поддержал законопроект Минтруда, сообщила РБК член совета, зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. По ее словам, ведомству было рекомендовано проработать возможность внесения изменений в Трудовой кодекс, с тем чтобы раскрыть понятие «непосредственный руководитель».

Как правило, «непосредственное руководство» характеризуется прямым руководством над лицом и отсутствием между такими лицами в рамках административной или организационно-штатной структуры других руководителей, указывает Минтруд в пояснительной записке. Соответствующие положения применимы, например, к государственным гражданским служащим и закрепляются в их должностном регламенте. Таким образом, непосредственный руководитель определяется исходя из локальных правовых и иных актов, заключают в Минтруде.

Какие меры предлагается применять

В большинстве случаев решение проблемы может состоять в перераспределении (перепоручении) задач, например в передаче исполнительного производства другому должностному лицу, считают в Минтруде. Кроме того, к возможным мерам в ведомстве относят следующие:

предложение подчиненному отказаться от полученной или предполагаемой к получению выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

усиление контроля за исполнением подчиненным должностных обязанностей, при выполнении которых может возникнуть или возникает конфликт интересов;

ограничение доступа подчиненного к конкретной информации, обладание которой может привести или уже приводит к конфликту интересов;

отстранение подчиненного от исполнения поручения, которое приводит или может привести к конфликту интересов, а также от участия в обсуждении и процессе принятия решений по указанному поручению.

Кроме того, по мнению Минтруда, целесообразно регламентировать порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности отдельным указом президента. В частности, предлагается предусмотреть визирование такого уведомления сотрудником подразделения по профилактике коррупционных правонарушений и приобщение его к личному делу.

Эффект от ужесточения ответственности

По действующему законодательству работодатель и непосредственный руководитель также обязаны принимать меры к разрешению конфликта интересов, отметил партнер BGP Litigation Анатолий Логинов. Если они не исполняют эту обязанность или исполняют ее ненадлежащим образом, такие лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

«На данный момент наказанием необязательно будет увольнение. Оно может быть альтернативным и выбираться из тех видов наказаний, которые предусмотрены конкретным законом, регулирующим тот или иной вид государственной, муниципальной службы, в зависимости от степени тяжести нарушения. В то же время после принятия поправок таким наказанием императивно будет увольнение», — поясняет эксперт.

Норма будущего закона сформулирована так, что руководитель должен быть проинформирован (уведомлен) о наличии конфликта интересов, чтобы его возможно было привлечь к ответственности и, как результат, уволить, если такой конфликт не был урегулирован, говорит Логинов. Если же он не был надлежащим образом проинформирован о наличии конфликта, он не подлежит привлечению к ответственности.

В целом можно сказать, что инициатива может стать эффективной мерой, так как будет стимулировать лиц, имеющих полномочия разрешать конфликт интересов, принимать необходимые меры, а не оставлять все на откуп ответственности или безответственности конкретных сотрудников, полагает эксперт. С ним согласен вице-президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов: по его мнению, «централизация» ответственности позволит повысить эффективность законодательного регулирования.