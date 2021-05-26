Путин заявил о выполненном на 99,8% гособоронзаказе

Задания гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, были выполнены на 99,8%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, передает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, из-за пандемии коронавирусной инфекции предприятия оборонно-промышленного комплекса столкнулись с «непростыми проблемами». Однако государство оказало им поддержку, что позволило сохранить требуемые темпы проведения работ, а также серийного производства, модернизации и ремонта вооружения и техники.

«В результате задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8% — это хороший показатель», — сказал президент.

Он добавил, что важно и впредь в срок поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники. Глава государства пояснил, что в первую очередь речь идет о технике для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.