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Орешкин анонсировал заимствования на $500 млн для нового фонда развития
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Орешкин анонсировал заимствования на $500 млн для нового фонда развития
Экономика, 16:00
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Орешкин анонсировал заимствования на $500 млн для нового фонда развития
Россия осуществит заимствования, за счет которых частично будет финансироваться новый фонд развития, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Объем выпуска составит $500 млн
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия планирует выпустить облигации, направленные на финансирование фонда развития, который будет создан для строительства инфраструктуры в России. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), которые прошли на этой неделе в Мумбаи, передает корреспондент РБК.

«Первый трек [по переговорам с АБИИ] — это заимствования, направленные на финансирование фонда развития. Формы заимствований обсуждаются. Здесь можно говорить о суммах порядка $0,5 млрд», — сказал Орешкин.

«Вторая история — это совместная работа АБИИ по соинвестированию вместе с Российско-китайским инвестиционным фондом также в проекты инфраструктурного развития», — добавил министр.

О создании бюджетного фонда развития власти объявили на Петербургском международном экономическом форуме в конце мая. Как сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, финансировать фонд, объем которого, по плану властей, должен достичь 3% ВВП в течение шести лет, будут за счет роста государственных заимствований. Действовать фонд начнет с 2019 года.

Ранее обсуждалось, что бумаги будут размещены на внутреннем рынке. Возможность «чуть-чуть нарастить внутренний долг и эти средства инвестировать в инфраструктуру» с президентом Владимиром Путиным, в частности, публично обсуждал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Сейчас госдолг составляет 14% ВВП, и многие предлагают увеличить его до 20–30%, но Минфин выступает против такой меры, говорил Силуанов. «Но использование инструментов долгового финансирования исключительно для вложений в инфраструктуру — в данный момент считаю, что это абсолютно оправданное решение», — подчеркивал он.

При этом Минфин не планирует «законодательно закреплять источники финансирования фонда развития, с формальной точки зрения они могут быть любыми», сказал в среду журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. «В то же время исходим из того, что источником пополнения этого фонда должно стать увеличение объема внутренних заимствований, — подчеркнул он. — Средства, полученные от продажи евробондов, направлять в фонд не предполагаем, так как расходы на инфраструктуру планируется осуществлять в рублях».

Автор: Екатерина Копалкина.
При участии: Анна Могилевская.
Теги: Максим Орешкин , инфраструктура , евробонды
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