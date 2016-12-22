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В Германии оценили возможные потери экономики от матча с Южной Кореей
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В Германии оценили возможные потери экономики от матча с Южной Кореей
ЧМ-2018, 11:51
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В Германии оценили возможные потери экономики от матча с Южной Кореей
Если каждый второй немец примет решение смотреть матч между сборными Южной Кореи и Германии на рабочем месте, немецкой экономике будет нанесен ущерб в размере от €130 млн до €200 млн, посчитали эксперты
Тренировка сборной Германии перед матчем со сборной Южной Кореи (Фото: Thomas Eisenhuth / DPA / ТАСС)

Экономика Германии несет ущерб, когда сотрудники немецких компаний отвлекаются на просмотр матчей чемпионата мира по футболу на своих рабочих местах, сообщает Deutche Welle со ссылкой на расчеты кельнского Института немецкой экономики.

Эксперты подсчитали, что сегодняшний матч между сборными Германии и Южной Кореи, который начнется в 17.00 мск в Казани, может стоить Германии от €130 до €200 млн.

В это время в стране будет 16:00, когда на своих рабочих местах намерены находиться предположительно около 30% сотрудников компаний и организаций. И если каждый второй работающий немец примет решение посмотреть матч и около часа не будет исполнять свои рабочие обязанности, ущерб экономике Германии составит €200 млн.

При этом эксперты полагают, что в случае победы сборной Германии, которая сейчас является действующим чемпионом мира по футболу, взаимопонимание с коллегами улучшится.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Германия , экономика , ЧМ по футболу
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