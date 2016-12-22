Эксперты оценили шансы россиян дожить до нового пенсионного возраста

Среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, не дожить до пенсии могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин, следует из расчетов Института демографии ВШЭ

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Вероятность дожития мужчин, которые будут выходить на пенсию в течение предложенного правительством переходного периода, до пенсионного возраста составляет от 82 до 96%, для женщин этот показатель находится на уровне 93–99%. Такие оценки содержатся в расчетах Института демографии Высшей школы экономики, подготовленных для РБК. Они сделаны на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в средний (наиболее вероятный) вариант прогноза Росстата, пояснил РБК заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

Мужчины

Процесс повышения пенсионного возраста для мужчин продлится десять лет — с 2019 по 2028 год — и затронет мужчин 1959 года рождения и младше. У ныне живущих потенциальных пенсионеров шансы дожить до пенсии, согласно расчетам ВШЭ, будут снижаться от года к году. Так, среди мужчин 1959 года рождения вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8% (61 год), среди родившихся в 1960 году — уже 91,7% (62 года), в 1961 году — 88,9% (63 года), в 1962 году — 85,6% (64 года). Эти расчеты затрагивают мужчин, доживших до 2018 года, и не учитывают тех, кто, родившись в период с 1959 по 1962 год, скончался раньше.

Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 65 лет (с учетом поэтапного повышения пенсионного возраста), будут мужчины 1963 года рождения. Вероятность дожития до пенсии, по оценке экспертов, для них составит 82,6%. То есть не доживут до пенсии 17,4% мужчин.

При действующем пенсионном возрасте в 60 лет шансы мужчин дожить до пенсии выше. Для 1959–1963 годов рождения они составляют 92–98%, следует из оценок Института демографии.

Женщины

У женщин, которым пенсионный возраст подняли на восемь лет, переходный период продлится до 2034 года. Он затронет женщин 1964–1971 годов рождения. Вероятность их дожития до новых пенсионных возрастов выше, чем у поколения мужчин, подпадающих под переходный период реформы, свидетельствуют расчеты экспертов. Для 1964 года она составляет 98,9%, для 1965-го — 97,8%, для 1966-го — 97%. Однако, как и в случае с мужчинами, этот показатель ниже вероятности дожития до действующего пенсионного возраста, кроме того, он падает каждый год. Для женщин 1971 года, которые впервые выйдут на пенсию в 63 года, вероятность дожития составит уже 93,5%.

Российские женщины живут дольше мужчин (ожидаемая продолжительность жизни — 77 лет против 67, по данным Росстата (.pdf) на 2017 год). Но на пенсию они выходят раньше мужчин — такой подход сохранится и при повышении пенсионного возраста. Для сохранения разницы в пенсионном возрасте мужчин и женщин нет демографических и экономических причин, но это социокультурная норма и своего рода послабление за то, что они ухаживают за детьми и пожилыми, говорила РБК директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. С другой стороны, пенсионный возраст женщинам поднимут заметно сильнее, чем мужчинам (на восемь лет против пяти). Необходимость сближения возраста выхода на пенсию мужчин и женщин обусловлена «изменением статуса женщины в обществе», говорилось в пояснительной записке к правительственному законопроекту: сокращение возрастного разрыва стало шагом к обеспечению гендерного равенства. Впрочем, профсоюзы ранее предложили поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

РБК направил в Минтруд, который выступал разработчиком законопроекта о пенсионном возрасте, запрос с просьбой представить оценки дожития поколений мужчин и женщин до новых пенсионных возрастов в рамках переходного периода.

Почему повышают пенсионный возраст

О предложении правительства повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Пенсионный возраст также будет расти для педагогов, медицинских и творческих работников, имеющих право выйти на пенсию досрочно, и для граждан, работающих в районах Крайнего Севера.

Льготы на досрочные пенсии сохранятся у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, у женщин с пятью и более детьми, у инвалидов по зрению первой группы, у одного из родителей или опекунов инвалидов с детства, у пострадавших при аварии в Чернобыле и у других категорий, имеющих социальные льготы. Гражданам с большим стажем работы (40 лет для женщин и 45 для мужчин) правительство предлагает дать возможность выйти на пенсию на два года раньше.

Правительство решилось на повышение пенсионного возраста из-за демографической ситуации — «доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше», говорил премьер-министр. По его словам, с каждым годом дисбаланс будет только расти — если не принимать решений, это может привести к «разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства». Вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что если в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающего гражданина, то в 2019 году будет практически 1,8.

На сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст, отмечал Медведев. «В нашей стране возраст выхода на пенсию один из самых низких — и по сравнению с нашими партнерами по СНГ, и с европейскими странами», — говорил глава правительства.

Повышение пенсионного возраста произошло на фоне планов властей добиться увеличения продолжительности жизни. В своем новом майском указе президент Владимир Путин поставил задачу повысить показатель продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году — до 80 лет. Сейчас она составляет 72,3 года. Ожидаемая продолжительность жизни на пенсии при нынешнем пенсионном возрасте составляет 25,8 и 16 лет для женщин и мужчин соответственно, по данным Росстата на 2016 год.

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин позволит увеличить население трудоспособного возраста более чем на 12 млн человек к 2036 году, подсчитали аналитики Moody's. Если возраст выхода на пенсию оставить неизменным, убыль трудоспособного населения составит 3,2 млн человек к 2036 году по сравнению с 2018 годом, следует из прогноза Росстата. Дефицит пенсионной системы — ключевая слабость всей бюджетной системы, указывали аналитики. Увеличение пенсионного возраста снизит финансовую нагрузку на бюджет и повысит устойчивость государственных финансов, подчеркивало Moody's.

Увеличение пенсионного возраста позволит направить высвободившиеся средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции, подчеркивал Медведев. По расчетам властей, пенсии для нынешних пенсионеров будут увеличиваться на 1 тыс. руб. в год благодаря пенсионной реформе. Средняя пенсия по старости на 1 января 2018 года составляла 14,2 тыс. руб.