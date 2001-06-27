Македония на грани государственного переворота

Албанский политик обвинил премьер-министра Македонии и министра внутренних дел в попытке совершения государственного переворота.

Обвинения, предъявленные албанским лидером, более чем серьезны. По мнению Имера Имери, именно Любчо Георгиевский и Любчо Босковский стояли за организацией штурма македонского парламента, который состоялся 26 июня в столице страны Скопье. В связи с этим Имери предупреждает об опасности возобновления беспорядков в столице, но с более серьезными последствиями. "Была предпринята попытка совершить в стране государственный переворот, организаторами которого стали премьер-министр и министр внутренних дел Македонии, а всем известно, что такой вид насилия непременно повторяется в более серьезной форме", - подчеркнул глава Партии демократического процветания.

Напомним, что 26 июня в столице Македонии несколько тысяч человек, собравшихся на митинг в центре города, взяли штурмом здание парламента республики. Президент Борис Трайковский и еще несколько других высших руководителей Македонии, проводившие в парламенте переговоры с македонскими и албанскими партиями, эвакуированы из здания. Демонстранты окружили здание парламента в знак протеста против, как они считают, проявленной правительством мягкости в отношении албанских повстанцев. К демонстрантам присоединились несколько десятков солдат и полицейских. Акция протеста началась после того, как пятьсот партизан-албанцев в сопровождении эскорта международных наблюдателей покинули свои позиции в селе Арачиново неподалеку от Скопье в соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутом при посредничестве Евросоюза.

Bследствие ухудшения ситуации в Македонии власти США разрешили сотрудникам американского посольства в Скопье покинуть страну. Американским гражданам рекомендовано воздержаться в ближайшее время от поездок в Македонию, а туристов, уже находящихся в этой стране, призывают срочно вернуться домой, если это возможно. На взгляд госдепартамента США, несмотря на то что ситуация в Скопье нормализовалась после последних беспорядков, страна стоит на пороге гражданской войны. У гражданского населения имеется на руках оружие, множится число военизированных формирований, а местная полиция выступает заодно с манифестантами.