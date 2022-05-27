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В России снизились оптовые цены на гречку

На пике в марте цена за тонну гречки составляла 93 тыс. руб., сейчас она снизилась до 81 тыс. руб. Торговые сети отметили, что в розницу гречку стали покупать меньше
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Оптовые цены на гречневую крупу с конца марта, когда они достигли максимума, упали на 13%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

В конце марта гречка стоила 93,25 тыс. руб. за тонну, сейчас цена снизилась до 81,32 тыс. руб., следует из данных ИКАР. «Ъ» отмечает, что это соответствует цене, которая была в ноябре, но превышает ту цену, которая была год назад, на 23%.

Заместитель генерального директора ИКАР Ирина Глазунова объяснила динамику падением цены на гречиху и снижением спроса на крупу после ажиотажа, наблюдавшегося в марте.

В торговых сетях «Лента», «Магнит» и X5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток») «Коммерсанту» подтвердили, что розничный спрос на гречку упал. В «Ленте» отметили его снижение на треть по сравнению с мартом—апрелем, но при этом спрос превышает показатели за аналогичный период прошлого года примерно на 10%. В «Магните» сокращение спроса в мае оценили в пределах 10%. X5 Retail Group заявила, что продажи упали в три раза по сравнению с началом марта.

Экспорт гречки также снизился, отмечает «Ъ»: исходя из данных ИКАР за июль 2021-го — май 2022-го, продажи гречихи на внешние рынки упали на 33,6%, гречки — на 19% по сравнению с сезоном ранее. Глазунова предположила, что это может быть связано с проблемами в логистике, а также более выгодными ценами на внутреннем рынке.

Россияне перестали скупать гречку и переключились на джин
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Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

В середине марта некоторые торговые сети столкнулись с нехваткой гречки, а также сахара на фоне ажиотажного спроса. Вице-премьер правительства Виктория Абрамченко тогда отмечала, что запасов гречневой крупы и сахара в России достаточно и ее «хватит на всех». При этом она указывала, что правительство приняло решение увеличить посевные площади для гречихи и сахарной свеклы примерно на 50 тыс. га, чтобы обеспечить страну достаточным урожаем.

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