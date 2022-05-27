Медведев заявил, что Россия будет развиваться без «военного коммунизма»
Россия — современная страна, которая хочет развиваться по нормальным законам рынка, ей не нужен военный коммунизм. Об этом заявил замглавы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме «Предпринимательство в новой экономической реальности», передает ТАСС.
Он отметил, что страна переживает «экстремальное время», однако «ткань общероссийского рынка и принципы работы на рынке» нельзя разрушать.
«Мы второй Госплан не создаем, у нас не плановая экономика, и именно поэтому справедливо говорить о том, что основные законы, которые регулируют закупки на рынке, рыночные законы, должны остаться с известными изменениями», — сказал Медведев.
В другом случае, по мнению замглавы Совбеза, страна «попадет в другую крайность» и «наступит военный коммунизм». «А он нам не нужен, мы современная страна, и чтобы там про нас ни говорили, мы хотим развиваться по нормальным законам», — подчеркнул он.
На фоне военной операции России на Украине, начавшейся в феврале, США, Евросоюз и другие страны начали вводить экономические санкции против российских банков, компаний, бизнесменов и чиновников. Россия лишилась около $300 млрд из $640 млрд золотовалютных резервов, говорил министр финансов Антон Силуанов.
В апреле премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что российской экономике понадобится минимум полгода на восстановление после санкций. Он назвал ситуацию «сложной, но рабочей» и заявил, что главным ответом на санкции станет создание рабочих мест, свободного предпринимательства и промышленности, а также независимость экономики.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России 26 мая заявила, что время тактических решений заканчивается, а теперь предстоит вырабатывать именно стратегические решения. Она объяснила, что сразу после введения санкций властям удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали. На данный момент, по ее словам, экономика входит в период структурной трансформации и будет остро нуждаться в финансовых ресурсах.