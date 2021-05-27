Водородный транспорт стал претендентом на деньги ФНБ

Из ФНБ могут инвестировать более 26 млрд руб. на стратегию развития электро и водородного транспорта в России. Правительство уже занимается вопросом о запуске водородных автобусов в стране

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Рабочая группа правительства обсуждает стратегию развития электро- и водородного транспорта в России до 2030 года, сказал заместитель министра экономики Илья Торосов, отвечая на вопрос РБК в кулуарах Невского международного экологического конгресса.

По его словам, общий бюджет программы до 2030 года составит 776,8 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 154 млрд руб., из Фонда национального благосостояния (ФНБ) поступит еще 26,1 млрд руб. Остальная сумма — это внебюджетные инвестиции (595,9 млрд руб.). В рамках программы предусмотрено в том числе производство транспорта на водороде. Его виды и объемы, необходимые для нужд регионов, планируется просчитать и, исходя из этих критериев, определить, где располагать мощности по его изготовлению или переоборудованию.

В декабре 2020 года Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом о запуске автобусов на водородных топливных элементах. В апреле Минпромторг сообщал о планах запустить в России водородные автобусы к 2024 году. В ведомстве заявляли, что создание транспорта на водородных топливных элементах считают «очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны». Прототип городского водородного автобуса могут создать до конца 2021 года, а их опытную эксплуатацию начать через три года.

На этой неделе стало известно, что правительство отобрало семь приоритетных инфраструктурных проектов для софинансирования из Фонда национального благосостояния. В случае утверждения эти проекты получат 895 млрд руб. из главного резервного фонда России. В списке больше всего проектов, связанных с транспортной отраслью. Например, среди них оказались работы РЖД на восточной части БАМа для обеспечения вывоза угля из Якутии в восточном направлении и развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Также деньги получит «Автодор» на строительство скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и на строительство скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург.