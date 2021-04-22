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Власти допустили появление водородных автобусов в России через три года

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Автобусы на водородном топливе запустят на российские дороги к 2024 году, сообщили в Минпромторге. Ранее глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов говорил, что перспектива «повсеместного внедрения водородного транспорта может иметь горизонт до 30 лет», а первый водородный автобус по улицам Москвы можно будет запустить через один два года.

В Минпромторге сообщили, что создание транспорта на водородных топливных элементах там считают «очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны». В ведомстве рассчитывают, что прототип городского водородного автобуса можно создать до конца 2021 года, а их опытную эксплуатацию начать в 2024 году.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Создать такие автобусы президент России Владимир Путин поручал к 2023 году. Также в Минпромторге отметили, что массовое внедрение транспорта на водородном топливе обязывает создать соответствующие заправочные станции.

Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату в 2016 году. Согласно нему, Россия обязана к 2030 году снизить количество выбросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

автобус водородная энергетика Минпромторг
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