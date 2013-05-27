Фондовые биржи: неделя начинается с подъема

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в понедельник, 27 мая, является позитивным. В пятницу торги на фондовых биржах США закончились разнонаправленно, тогда как российский рынок закладывал снижение.

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Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются позитивно. На азиатских биржах единство в торгах отсутствует. Цены на нефть и металлы стабильны. На таком фоне российские рынок имеет шанс на отскок.

Макроэкономика

Фондовые торги в Европе 24 мая 2013г. завершились понижением ведущих индексов. Инвесторы настроены осторожно в связи с противоречивыми сообщениями относительно возможного сокращения объемов стимулирования американской экономики, производимого Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Торги на биржах в США 24 мая закончились разнонаправленно: индекс Dow Jones вырос на 8,6 пункта (+0,06%) достигнув 15303,1 пункта, индекс S&P снизился на 0,91 пункта (-0,06%) - до 1649,6 пункта, NASDAQ - на 0,27 пункта (-0,01%) - до 3459,14 пункта.

На азиатских фондовых площадках 27 мая торги проходили разнонаправленно. К 08:00 мск индекс Nikkei 225 упал на 3,09%, All Ordinaries - на 0,79%. В то же время Shanghai Composite вырос на 0,01%, Hang Seng - на 0,13%, Straits Times - на 0,03%.

Товары

Золото завершило прошлую неделю недалеко от максимумов на фоне довольно волатильных торгов. Сначала рынок снижался под давлением небольшого укрепления доллара и спекулятивных продаж, однако в результате золото отыграло часть потерь, понесенных в начале недели.

В мае наблюдалась большая коррекция - до минимумов текущего года. Объемы торгов физическим золотом на Шанхайской бирже немного выросли, однако по-прежнему далеки от рекордно высоких значений, отмечавшихся в конце апреля. Аппетит к физическому золоту сильно зависит от цен, не меньшую роль играют сезонность и сроки, сообщил аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков.

Поскольку настроения на рынках остаются подавленными, никто не спешит возвращаться на рынок, особенно в свете того, что спотовые премии в Индии и Китае значительно увеличились в связи с очень высоким спросом во время апрельских покупок на многолетних минимумах.

Умеренные на настоящий момент физические покупки будут поддерживать золото, но вряд ли обеспечат устойчивое ралли. Инвесторы тоже не уверены, что цены на золото могут существенно восстановиться на фоне потенциально благоприятных перспектив у доллара, если до конца года ФРС начнет ужесточать политику (готовя почву для прекращения третьего раунда "количественного смягчения" в 2014г.).

"Наш краткосрочный прогноз прежний: цены на золото будут двигаться в ограниченном диапазоне, выше минимумов текущего года, получая поддержку при падении котировок со стороны покупателей физического металла. Изменение цен на золото будет в целом соответствовать динамике в других рисковых активах, а также в евро, корреляция к которому усилилась в последние несколько сессий.

Наша краткосрочная поддержка находится на отметке 1350 долл., после которой станет актуальным уровень 1320 долл. Линия сопротивления находится в диапазоне 1475-1480 долл. при росте котировок выше 1400 долл. согласно нашему пессимистичному сценарию", - заключил А.Крюченков.

В понедельник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1391,1 долл./унция (+0,32%), серебро - 22,51 долл./унция (+0,1%), платину - 1456,4 долл./унция (+0,31%), палладий - 730,4 долл./унция (+0,54%).

По состоянию на 08:00 мск в понедельник цена контракта Brent находится на отметке 102,4 долл./барр. (-0,04%), контракт Light Sweet - на 94,09 долл./барр. (-0,17%).

Forex

Евро начал неделю с небольшого снижения котировок - до 1,292 долл. на 08:30 мск. Продажи валюты носят умеренный характер. С открытием торгов в Европе стоит ожидать увеличения спроса на евро на фоне заявлений премьер-министр Китая Ли Кэцян, который на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что мир нуждается в стабильном евро.

"Мы верим в Европу и надеемся, что Европейский союз справится с временными сложностями. Мы полагаем, что еврозона должна оставаться стабильной. Как я уже говорил ранее, Китай готов оказать помощь - она будет выгодна обеим сторонам. Если Европа процветает - это хорошо как для Европы, так и для Китая. И для всего мира тоже", - приводит Reuters его слова.

А.Меркель отметила, что намерена использовать немецкое влияние в ЕС, чтобы избежать торговой войны между Брюсселем и Пекином. Сейчас в Евросоюзе рассматриваются заградительные меры против экспорта китайских солнечных батарей, в ответ ЕС может ввести повышенные пошлины на ряд китайских товаров.

Ли Кэцян скептически отозвался об использовании Евросоюзом протекционистских мер. "Это дает всем совершенно неверный сигнал. Мы хотим бороться с протекционизмом вместе", - сказал он.

На фоне вербальной поддержки Китаем курса евро валюта стабилизировалась и в долгосрочной перспективе имеет шанс на рост: в повышении ее курса заинтересована не только немецкий канцлер, но и такие государства как Китай, Япония и США. Высокотехнологичный экспорт из Европы очень конкурентоспособен - понизить эту конкуренцию может лишь завышенный курс европейской валюты.

Рынки акций

Торги на российском рынке в пятницу, 24 мая, начались ростом цен большинства ликвидных акций, несмотря на умеренно неблагоприятный внешний новостной фон. Рынок еще находился под впечатлением негатива, полученного из США накануне, хотя опубликованная в четверг американская макростатистика оказалась позитивной.

Между тем настроения на рынках шли вразрез со статистикой. Как отмечает эксперт БД "Открытие" Андрей Кочетков, в пятницу инвесторов расстроил глава Bundesbank Йенс Вайдман, прокомментировавший проводимую Японией стимулирующую политику. Выступая в Париже, он пожелал этой стране успеха, но подчеркнул, что ее политика может привести к очень сложной ситуации. Й.Вайдман полагает, что Япония пренебрегает структурными и бюджетными реформами.

По словам эксперта БД "Открытие", это первое за полгода заявление, которое в легком негативном ключе намекает Токио на чрезмерность усилий Банка Японии при отсутствии каких-либо реформ со стороны правительства.

Опубликованная в середине дня европейская макростатистика не поддержала рынок, хотя оказалась лучше прогнозов. В частности, индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе Франции в мае 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос и составил 92 пункта вместо прогнозных 89 пунктов.

ВВП Германии в I квартале 2013г., по окончательным данным, в сравнении с предыдущим кварталом вырос на 0,1% с учетом сезонного и календарного факторов, что совпало с прогнозами. Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в мае 2013г. вырос по сравнению с предыдущим месяцем и составил 105,7 пункта. Аналитики ожидали значение показателя на уровне 104,5 пункта.

Обнародованная во второй половине торгов макростатистика из США также превзошла прогнозы. Объем заказов на товары длительного пользования в апреле 2013г. вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, аналитики прогнозировали рост на 1,5%. Как считает эксперт ИК "Велес Капитал" Александр Костюков, улучшение состояния экономики США может предвещать раннее сворачивание программы стимулирования экономики QE3, поэтому опубликованные данные поддержки рынкам не оказали.

Российский рынок акций после положительного открытия вернулся во власть "медведей", которые воспользовались открывшейся возможностью и к середине торгов увели индекс ММВБ ниже 1380 пунктов - к недельному минимуму 1376,58 пункта. В дальнейшем индикатор предпринимал слабые попытки подняться, однако удалось это сделать только к концу торгов.

По итогам торговой сессии 24 мая индекс ММВБ снизился на 1,15%, остановившись на отметке 1380,88 пункта, индекс РТС опустился на 0,88% и достиг отметки 1388,52 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 366,27 млрд руб.

Прогноз

С фундаментальной точки зрения пятницу нельзя было назвать удачным для игроков на повышение днем, отмечает аналитик компании "АТОН" Елена Кожухова. Продажи на рынках продолжились, несмотря на публикацию ряда неплохих макроэкономических данных.

Начало следующей недели, по словам эксперта, обещает быть спокойным на события, а в понедельник биржи США и вовсе будут закрыты. Вторая половина недели отметится пересмотренной оценкой ВВП США и рядом других интересных данных, а в Европе выйдут показатели безработицы и инфляции еврозоны.

Последние дни подорвали краткосрочный "бычий" настрой даже на американских площадках, что создает риски для всех мировых бирж, в том числе в среднесрочном периоде.

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