Путин поручил создать рейтинг «добросовестных налогоплательщиков»
Правительству поручено отчитаться о создании рейтинга добросовестных налогоплательщиков, говорится в опубликованном Кремлем перечне поручений президента Владимира Путина по итогам встречи с членами «Деловой России».
«[Рейтинг будет создан] с учетом уровня налоговой нагрузки в целях предоставления лидерам этого рейтинга налоговых преференций», — говорится в документе.
Ответственными президент назначил главу правительства Михаила Мишустина и председателя «Деловой России» Алексея Репика, они должны будут представить Путину доклад до 20 мая.
Вместе с этим к 1 июня Путин поручил подготовить изменения в законодательство, которые бы предусматривали отказ следственных органов в заведении дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей, в случае если недоимка, пени и штрафы были выплачены в полном объеме. Путин также поручил сократить срок давности по привлечению к уголовной ответственности по этим преступлениям.
Встреча Путина с представителями «Деловой России» прошла 3 февраля. Во время беседы глава курского отделения организации Андрей Малахов предложил президенту сформировать такой рейтинг и обновлять его на ежегодной основе. Лидерам рейтинга по отраслям и трем крупнейшим налогоплательщикам каждого субъекта страны Малахов предложил представлять преференции, которые бы действовали в течение года до обновления рейтинга.
В качестве преференций он призвал предоставлять добросовестным налогоплательщикам право на заявительный порядок возмещения НДС без предоставления банковской гарантии и выполнения требований по предыдущим уплаченным налоговым платежам за три месяца, а также позволить им получать мотивированные мнения по аналогии с компаниями, которые перешли в режим налогового мониторинга.
Путин сначала указал, что уплата налогов является конституционной обязанностью, призвав «просто жить в рамках закона». «Поощрять за то, что человек ведет себя законопослушно? Не знаю, насколько это обоснованно. У нас «не убий», «не укради» и так далее, и за все поощрять?» — поинтересовался президент.
Позднее в ходе обсуждения он признал необходимость «как-то отличать людей, которые придерживаются» законов. «Надо подумать, как это сделать. <...> Здесь есть определенный смысл, я с вами в целом согласен», — резюмировал он.