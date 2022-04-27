Путин поручил создать рейтинг «добросовестных налогоплательщиков»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Санду заявила об отсутствии альтернативы российскому газу Политика, 22:02
Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП в марте Экономика, 22:01
Ярошенко сообщил о самочувствии после возвращения из США в Россию Политика, 21:56
Nice-Matin сообщила об аресте вилл российских бизнесменов во Франции Политика, 21:41
Основатель группы Reflex оценил итоги суда с баскетбольным клубом МБА Спорт, 21:23
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 21:21
Bloomberg узнал о планах итальянской Eni открыть рублевый счет Политика, 21:02
Самолет с летчиком Ярошенко приземлился в Москве Политика, 20:58
Кабмин подготовит проект о дистанционной продаже рецептурных лекарств Бизнес, 20:55
RMC узнала о решении «Ролан Гаррос» допустить россиян на турнир Спорт, 20:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:44
Путин поручил давать льготные кредиты при замещении иностранных компаний Экономика, 20:40
Путин поручил создать рейтинг «добросовестных налогоплательщиков» Экономика, 20:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:35
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Экономика ,  
0 

Путин поручил создать рейтинг «добросовестных налогоплательщиков»

Президент поручил к концу мая представить доклад о формировании рейтинга «добросовестных налогоплательщиков», лидерам списка могут предоставить налоговые преференции
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Правительству поручено отчитаться о создании рейтинга добросовестных налогоплательщиков, говорится в опубликованном Кремлем перечне поручений президента Владимира Путина по итогам встречи с членами «Деловой России».

«[Рейтинг будет создан] с учетом уровня налоговой нагрузки в целях предоставления лидерам этого рейтинга налоговых преференций», — говорится в документе.

Ответственными президент назначил главу правительства Михаила Мишустина и председателя «Деловой России» Алексея Репика, они должны будут представить Путину доклад до 20 мая.

Вместе с этим к 1 июня Путин поручил подготовить изменения в законодательство, которые бы предусматривали отказ следственных органов в заведении дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей, в случае если недоимка, пени и штрафы были выплачены в полном объеме. Путин также поручил сократить срок давности по привлечению к уголовной ответственности по этим преступлениям.

Крупный бизнес заявил о сложностях с переходом на единый налоговый счет
Экономика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Встреча Путина с представителями «Деловой России» прошла 3 февраля. Во время беседы глава курского отделения организации Андрей Малахов предложил президенту сформировать такой рейтинг и обновлять его на ежегодной основе. Лидерам рейтинга по отраслям и трем крупнейшим налогоплательщикам каждого субъекта страны Малахов предложил представлять преференции, которые бы действовали в течение года до обновления рейтинга.

В качестве преференций он призвал предоставлять добросовестным налогоплательщикам право на заявительный порядок возмещения НДС без предоставления банковской гарантии и выполнения требований по предыдущим уплаченным налоговым платежам за три месяца, а также позволить им получать мотивированные мнения по аналогии с компаниями, которые перешли в режим налогового мониторинга.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Barthelemy de Mazenod / Unsplash 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ TASS Переждать не получится: как за два-три года изменится российский бизнес
Прогнозы
Pro
Фото: Bill Pugliano / Getty Images «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции
Исследования
Pro
Фото: Anthony Kwan / Getty Images Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России
Статьи
Pro x The Economist
Федеральная резервная система (Вашингтон, США) ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии
Статьи
Pro
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии
Исследования
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи
Pro
Фото: Michael Buckner / Getty Images Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны
Статьи

США приостановили обмен налоговой информацией с Россией
Политика
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Путин сначала указал, что уплата налогов является конституционной обязанностью, призвав «просто жить в рамках закона». «Поощрять за то, что человек ведет себя законопослушно? Не знаю, насколько это обоснованно. У нас «не убий», «не укради» и так далее, и за все поощрять?» — поинтересовался президент.

Позднее в ходе обсуждения он признал необходимость «как-то отличать людей, которые придерживаются» законов. «Надо подумать, как это сделать. <...> Здесь есть определенный смысл, я с вами в целом согласен», — резюмировал он.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин налоги
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Россияне начнут платить налоги с дохода по вкладам свыше ₽1 млн
Финансы
Налоговики и полиция начали борьбу с теневой продажей валюты
Экономика
Бизнес попросил не облагать налогами бесплатное питание работников
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter