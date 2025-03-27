Счетная палата назвала барьеры для господдержки проектов техсуверенитета

Счетная палата выявила недостаточную результативность мер по привлечению инвестиций в проекты технологического суверенитета и импортозамещения. На что аудиторам пожаловался бизнес — в материале РБК

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Производственные предприятия нередко сталкиваются с барьерами, пытаясь получить господдержку на реализацию проектов технологического суверенитета. Среди препятствий — недостаточное финансовое обеспечение программ помощи в региональных бюджетах и отказы молодым и некрупным фирмам. Такие выводы содержатся в отчете Счетной палаты о результативности мер государственной поддержки по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (РБК ознакомился с документом).

Аудиторы Счетной палаты провели анкетирование предприятий, в ходе которого выяснилось, что о механизме таксономии техсуверенитета не знают 43% опрошенных, а воспользовались им только 2,5% предприятий.

Таксономия технологического суверенитета — стимулирующий инструмент для бизнеса, подразумевающий применение сниженных коэффициентов риска при финансировании приоритетных проектов банками. Как поясняется на сайте Минэкономразвития, основная идея разработки таксономии — создание дополнительных стимулов для банков кредитовать именно те проекты, в которых заинтересовано государство и которые способствуют «форсированию производства инновационной продукции и освоению современных технологий по критически важным направлениям, замещению поставок зарубежных материалов, комплектующих и оборудования в сфере высоких технологий».

Критерии проектов техсуверенитета были утверждены правительством в апреле 2023 года. В рамках их таксономии предусмотрена возможность получения поручительства ВЭБа на покрытие до 50% прямого кредитного риска банков по проектам. Первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко говорил в конце 2023 года, что в полной мере этот инструмент господдержки заработает через три-четыре года. Для финансирования банками и ВЭБом отобраны 43 проекта техсуверенитета и структурной адаптации общей стоимостью более 1 трлн руб., сообщали в ВЭБе в конце 2024 года.

В последнее время роль таксономии в общем объеме стимулирования инвестиций заметно усилилась, указал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников в ответе на материал Счетной палаты. «Мы наблюдаем динамичный рост финансирования проектов техсуверенитета. Если в начале 2024 года реализовывалось только 12 проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики на 264 млрд руб., то в 2025 году таких проектов уже 47 на общую сумму 3,357 трлн руб.», — приводит он данные. Преимущественно, по словам Колесникова, проекты реализуются в сферах промышленности, машиностроения, энергетики. Таким образом, исходя из слов Колесникова, за три месяца, прошедших с конца 2024 года, объем проектов техсуверенитета и структурной адаптации увеличился втрое.

Барьеры на пути к господдержке

«Привлекательность мер государственной поддержки» снижают такие внешние факторы, как высокая процентная ставка, констатирует Счетная палата. Высокие ставки сокращают для банков стимулы вкладываться в проекты технологического суверенитета — «экономия» нагрузки на капитал, которую кредиторы могут получить при предоставлении финансирования в рамках таксономии, нивелируется возросшей стоимостью денег на рынке», признавал Мирошниченко летом 2024 года.

Другая причина, по которой предприятия не пользуются мерами поддержки, — неопределенность последствий от возможного непредставления отчетности, пришла к выводу Счетная палата по итогам экспертных интервью и фокус-групп с представителями бизнеса инвестиционной сферы и высокотехнологичных производств. Четко не регламентированы санкции при непредставлении отчетности в установленные сроки. Эта неопределенность сокращает число предприятий, пользующихся поддержкой, указывают аудиторы.

Также авторы отчета выделяют еще несколько препятствий для масштабирования мер поддержки проектов техсуверенитета.

Отсутствует бесшовная межрегиональная господдержка бизнеса. Если предприятие зарегистрировано в одном регионе, а проект находится в другом, то оно не может воспользоваться мерами государственной поддержки ни в одном из субъектов, что «не стимулирует инвесторов к внедрению межрегиональных проектов».

Некоторые региональные меры поддержки не обеспечены финансированием из бюджета региона. Поскольку лимит финансовых средств региона на предоставление мер поддержки ограничен, средств на всех желающих не хватает и поддержка предоставляется только нескольким предприятиям, которые первыми подали документы.

Поддержка оказывается в основном «крепким» предприятиям, преимущественно средним и крупным, у которых и так стабильное финансовое положение и которые в отдельных случаях даже не нуждаются в господдержке. А предприятия, работающие менее трех лет, «по большей части не получают помощь, так как банки и фонды видят в них высокорискованных контрагентов». При этом отсутствует дифференциальный подход при предоставлении мер поддержки крупным, средним и малым предприятиям.

Некоторые действующие нормативные правовые акты (ГОСТы, положения министерств и ведомств) устарели и препятствуют внедрению предприятиями высокотехнологичной продукции новых технологий. Например, предприятия отмечают, что в сфере монтажа высокотехнологичного оборудования в настоящее время отсутствуют требования по установке современного кабеля: нормативно не установлен приоритет использования волоконно-оптических систем, а целый ряд иных документов содержит прямые ссылки только на медный кабель.

Отсутствует единый ресурс с информацией обо всех мерах поддержки и предоставляющих их учреждениях. Бизнесу трудно «найти себя» в многообразии мер. Кроме того, для получения отдельных мер поддержки требуется подготовить большое количество документов, из-за чего растут административные расходы предприятий.

Есть ограничения в одномоментном количестве льготных займов — одновременно предприятие может получить только два таких кредита. Для подачи заявки на финансирование последующих проектов необходимо погасить один из уже имеющихся.

Вместе с тем Счетная палата отмечает увеличение инвестиционной и экономической активности предприятий в части реализации программ Фонда развития промышленности (ФРП) «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». По данным директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского, с начала работы фонда (он создан в 2014 году) было поддержано 1860 проектов на 626,6 млрд руб. В 2025–2030 годах фонд будет ежегодно докапитализироваться, в общей сложности докапитализация составит 300 млрд руб.

Комментируя замечание аудиторов об отсутствии дифференцированного подхода к предоставлению поддержки крупным, средним и малым предприятиям, Матушанский отметил, что ФРП реализует программы «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» как самостоятельно, предоставляя займы от 100 млн до 1 млрд руб. на срок до пяти лет, так и совместно с региональными фондами развития промышленности, в рамках которых сумма займа составляет от 20 млн до 200 млн руб. «Малые и средние предприятия также могут воспользоваться широким спектром мер финансовой поддержки, предоставляемым Корпорацией МСП», — добавил он.

Как можно улучшить механизм

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 26 марта в Госдуме с отчетом о работе правительства, подчеркнул необходимость создать все условия для поддержки частных инвестиций в новые технологии. «Я обращаюсь к членам РСПП, коллегам, всем: частные инвестиции — это не только деньги, это квалифицированные заказчики, внимательные, профессиональные собственники, которые будут следить за тем, чтобы все вложенные инвестиции возвращались в соответствии с планами развития технологий и стимулирования эффективного производства», — сказал он.

Директор ИНП РАН Александр Широв считает, что правительство предпринимает существенные шаги по решению технологических задач, но объективная сложность ситуации для российской экономики в том, что долгосрочную стратегию социально-экономического развития «приходится формировать в условиях фундаментальных ограничений по труду и капиталу». Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отмечает, что проблемы в таксономии проектов технологического развития действительно есть: так, процедура отбора проектов довольно сложная, ВЭБ.РФ берет только крупные проекты, указания ЦБ снижают кредитную ставку лишь на 1%.

Нужно, в частности, дать право проектам, получившим положительную оценку межведомственной комиссии Минэкономики, пользоваться любой мерой господдержки на сумму не менее 50% от общего объема инвестиций по проекту, считает Гамза. Также Банк России мог бы рефинансировать государственные институты развития по проектам таксономии по льготной ставке (не выше инфляции), считает он.

Одна из задач — разработать аппарат, который мог бы обеспечить получение количественных оценок того, как бюджетные затраты на научно-технологическое развитие влияют на экономическую динамику, на «качество экономического роста», подчеркивает Широв.