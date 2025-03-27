Счетная палата назвала барьеры для господдержки проектов техсуверенитета
Производственные предприятия нередко сталкиваются с барьерами, пытаясь получить господдержку на реализацию проектов технологического суверенитета. Среди препятствий — недостаточное финансовое обеспечение программ помощи в региональных бюджетах и отказы молодым и некрупным фирмам. Такие выводы содержатся в отчете Счетной палаты о результативности мер государственной поддержки по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (РБК ознакомился с документом).
Аудиторы Счетной палаты провели анкетирование предприятий, в ходе которого выяснилось, что о механизме таксономии техсуверенитета не знают 43% опрошенных, а воспользовались им только 2,5% предприятий.
Таксономия технологического суверенитета — стимулирующий инструмент для бизнеса, подразумевающий применение сниженных коэффициентов риска при финансировании приоритетных проектов банками. Как поясняется на сайте Минэкономразвития, основная идея разработки таксономии — создание дополнительных стимулов для банков кредитовать именно те проекты, в которых заинтересовано государство и которые способствуют «форсированию производства инновационной продукции и освоению современных технологий по критически важным направлениям, замещению поставок зарубежных материалов, комплектующих и оборудования в сфере высоких технологий».
Критерии проектов техсуверенитета были утверждены правительством в апреле 2023 года. В рамках их таксономии предусмотрена возможность получения поручительства ВЭБа на покрытие до 50% прямого кредитного риска банков по проектам. Первый зампред ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко говорил в конце 2023 года, что в полной мере этот инструмент господдержки заработает через три-четыре года. Для финансирования банками и ВЭБом отобраны 43 проекта техсуверенитета и структурной адаптации общей стоимостью более 1 трлн руб., сообщали в ВЭБе в конце 2024 года.
В последнее время роль таксономии в общем объеме стимулирования инвестиций заметно усилилась, указал первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников в ответе на материал Счетной палаты. «Мы наблюдаем динамичный рост финансирования проектов техсуверенитета. Если в начале 2024 года реализовывалось только 12 проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики на 264 млрд руб., то в 2025 году таких проектов уже 47 на общую сумму 3,357 трлн руб.», — приводит он данные. Преимущественно, по словам Колесникова, проекты реализуются в сферах промышленности, машиностроения, энергетики. Таким образом, исходя из слов Колесникова, за три месяца, прошедших с конца 2024 года, объем проектов техсуверенитета и структурной адаптации увеличился втрое.
Барьеры на пути к господдержке
«Привлекательность мер государственной поддержки» снижают такие внешние факторы, как высокая процентная ставка, констатирует Счетная палата. Высокие ставки сокращают для банков стимулы вкладываться в проекты технологического суверенитета — «экономия» нагрузки на капитал, которую кредиторы могут получить при предоставлении финансирования в рамках таксономии, нивелируется возросшей стоимостью денег на рынке», признавал Мирошниченко летом 2024 года.
Другая причина, по которой предприятия не пользуются мерами поддержки, — неопределенность последствий от возможного непредставления отчетности, пришла к выводу Счетная палата по итогам экспертных интервью и фокус-групп с представителями бизнеса инвестиционной сферы и высокотехнологичных производств. Четко не регламентированы санкции при непредставлении отчетности в установленные сроки. Эта неопределенность сокращает число предприятий, пользующихся поддержкой, указывают аудиторы.
Также авторы отчета выделяют еще несколько препятствий для масштабирования мер поддержки проектов техсуверенитета.
- Отсутствует бесшовная межрегиональная господдержка бизнеса. Если предприятие зарегистрировано в одном регионе, а проект находится в другом, то оно не может воспользоваться мерами государственной поддержки ни в одном из субъектов, что «не стимулирует инвесторов к внедрению межрегиональных проектов».
- Некоторые региональные меры поддержки не обеспечены финансированием из бюджета региона. Поскольку лимит финансовых средств региона на предоставление мер поддержки ограничен, средств на всех желающих не хватает и поддержка предоставляется только нескольким предприятиям, которые первыми подали документы.
- Поддержка оказывается в основном «крепким» предприятиям, преимущественно средним и крупным, у которых и так стабильное финансовое положение и которые в отдельных случаях даже не нуждаются в господдержке. А предприятия, работающие менее трех лет, «по большей части не получают помощь, так как банки и фонды видят в них высокорискованных контрагентов». При этом отсутствует дифференциальный подход при предоставлении мер поддержки крупным, средним и малым предприятиям.
- Некоторые действующие нормативные правовые акты (ГОСТы, положения министерств и ведомств) устарели и препятствуют внедрению предприятиями высокотехнологичной продукции новых технологий. Например, предприятия отмечают, что в сфере монтажа высокотехнологичного оборудования в настоящее время отсутствуют требования по установке современного кабеля: нормативно не установлен приоритет использования волоконно-оптических систем, а целый ряд иных документов содержит прямые ссылки только на медный кабель.
- Отсутствует единый ресурс с информацией обо всех мерах поддержки и предоставляющих их учреждениях. Бизнесу трудно «найти себя» в многообразии мер. Кроме того, для получения отдельных мер поддержки требуется подготовить большое количество документов, из-за чего растут административные расходы предприятий.
- Есть ограничения в одномоментном количестве льготных займов — одновременно предприятие может получить только два таких кредита. Для подачи заявки на финансирование последующих проектов необходимо погасить один из уже имеющихся.
Вместе с тем Счетная палата отмечает увеличение инвестиционной и экономической активности предприятий в части реализации программ Фонда развития промышленности (ФРП) «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». По данным директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского, с начала работы фонда (он создан в 2014 году) было поддержано 1860 проектов на 626,6 млрд руб. В 2025–2030 годах фонд будет ежегодно докапитализироваться, в общей сложности докапитализация составит 300 млрд руб.
Комментируя замечание аудиторов об отсутствии дифференцированного подхода к предоставлению поддержки крупным, средним и малым предприятиям, Матушанский отметил, что ФРП реализует программы «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» как самостоятельно, предоставляя займы от 100 млн до 1 млрд руб. на срок до пяти лет, так и совместно с региональными фондами развития промышленности, в рамках которых сумма займа составляет от 20 млн до 200 млн руб. «Малые и средние предприятия также могут воспользоваться широким спектром мер финансовой поддержки, предоставляемым Корпорацией МСП», — добавил он.
Как можно улучшить механизм
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 26 марта в Госдуме с отчетом о работе правительства, подчеркнул необходимость создать все условия для поддержки частных инвестиций в новые технологии. «Я обращаюсь к членам РСПП, коллегам, всем: частные инвестиции — это не только деньги, это квалифицированные заказчики, внимательные, профессиональные собственники, которые будут следить за тем, чтобы все вложенные инвестиции возвращались в соответствии с планами развития технологий и стимулирования эффективного производства», — сказал он.
Директор ИНП РАН Александр Широв считает, что правительство предпринимает существенные шаги по решению технологических задач, но объективная сложность ситуации для российской экономики в том, что долгосрочную стратегию социально-экономического развития «приходится формировать в условиях фундаментальных ограничений по труду и капиталу». Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отмечает, что проблемы в таксономии проектов технологического развития действительно есть: так, процедура отбора проектов довольно сложная, ВЭБ.РФ берет только крупные проекты, указания ЦБ снижают кредитную ставку лишь на 1%.
Нужно, в частности, дать право проектам, получившим положительную оценку межведомственной комиссии Минэкономики, пользоваться любой мерой господдержки на сумму не менее 50% от общего объема инвестиций по проекту, считает Гамза. Также Банк России мог бы рефинансировать государственные институты развития по проектам таксономии по льготной ставке (не выше инфляции), считает он.
Одна из задач — разработать аппарат, который мог бы обеспечить получение количественных оценок того, как бюджетные затраты на научно-технологическое развитие влияют на экономическую динамику, на «качество экономического роста», подчеркивает Широв.
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