ЦБ назвал справедливой текущую цену на нефть

Центробанк счел справедливой текущую цену на нефть. По данным Минфина, с 15 февраля по 14 марта средняя стоимость нефти Urals составила $64,35 за баррель. Среднесрочный прогноз ЦБ на 2021 год — $50 за баррель

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Банк России считает «вполне справедливой» текущую цену на нефть, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на конференции «Всероссийская неделя финансовой грамотности — 2021».

«Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы. Но еще раз, я не знаю будущее, но наше ощущение, что цена нефти, она вполне справедливая на сегодняшний день и мы не считаем ее низкой», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале средняя цена на нефть марки Urals составила $60,78 за баррель, что в 1,1 раза выше, чем за тот же период годом ранее, сообщал Минфин. С 15 февраля по 14 марта средняя стоимость нефти Urals, по данным ведомства, достигла $64,35 за баррель.

Центробанк в феврале повысил прогноз по цене российской нефти марки Urals в 2021 и 2022 годах с $45 до $50 за баррель, сохранив прогноз на 2023 год на уровне $50 за баррель.