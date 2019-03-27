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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Ставка заимствований в турецких лирах подскочила в 55 раз
Стоимость заимствований в турецких лирах для иностранных трейдеров подскочила до более 1300% годовых. Рынок практически закрылся на фоне действий турецких властей, сдерживающих спекулятивные атаки на турецкую валюту
Фото: Eerdem Sahin / EPA / ТАСС

Ставка однодневного свопа по покупке турецких лир за иностранную валюту для зарубежных инвесторов подскочила 27 марта до более 1300% годовых, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Еще на прошлой неделе она составляла 24%. Запредельный рост до рекордных уровней — результат действий турецких властей, которые приказали местным банкам ограничить предоставление ликвидности в лирах иностранцам. Так власти рассчитывают удержать лиру от падения.

В результате иностранные инвесторы практически лишились возможности занимать лиру, чтобы продать ее «в короткую» (без покрытия). Когда рынок функционировал, спекулянты занимали лиру, тут же продавали, а затем выкупали дешевеющую турецкую валюту по более низкой цене и возвращали.

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«У них есть доллары, у нас есть наш Бог»: почему обвалилась турецкая лира

На фоне возникшего дефицита ликвидности в лирах инвесторы бросились распродавать другие турецкие активы — акции и облигации, чтобы получить местную валюту. Сегодня основной индекс Стамбульской фондовой биржи Borsa Istanbul 100 упал на 6,3%. Лира 27 марта подешевела к доллару на 2%. За прошлый год турецкая валюта обвалилась на 29%.

Турция продолжит ограничивать предложение лиры по крайней мере до муниципальных выборов, которые состоятся в воскресенье, 31 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Выборы станут в каком-то смысле референдумом по экономической политике президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая способствовала первой за десятилетие рецессии. В четвертом квартале 2018 года экономика Турции сократилась на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

«Решение не предоставлять лиры своповым рынкам — это не​ тот процесс, который может продолжаться долго. <...> Такого рода шаги делаются на 10–15 дней во время спекулятивных атак [на валюту]», — сказал Reuters один из его источников.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: турецкая лира, Реджеп Тайип Эрдоган
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