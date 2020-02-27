Курс евро впервые за полгода превысил ₽73

Российская валюта теряет в цене на фоне ухода инвесторов с развивающихся рынков и опасений дальнейшего распространения коронавируса

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Биржевой курс европейской валюты на торгах 27 февраля впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 руб. На максимуме евро торговался по 73,08 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 19:55 мск рубль слегка отыграл позиции и стоил 72,66 руб. С начала торговой сессии падение составило 1,38 руб.

Курс доллара превысил отметку в 66 руб. На максимуме американская валюта торговалась по 66,41 руб.

Последний раз курс евро стоил выше 73 руб. 5 сентября 2019 года. После этого последовал рост российского рубля, обусловленный повышением нефтяных котировок.