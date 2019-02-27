Минсельхоз опроверг введение ограничений на экспорт зерна

В Минсельхозе назвали не соответствующей действительности информацию о распределении квот среди экспортеров. Россельхознадзор объяснил усиление контроля за качеством экспортируемого зерна претензиями покупателей

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В Министерстве сельского хозяйства опровергли опубликованную в СМИ информацию о негласном введении ведомством ограничений на экспорт зерна.

«​Информация о распределении Минсельхозом квот на поставки зерна среди экспортеров не соответствует действительности», — сообщил РБК представитель Минсельхоза.

В ведомстве заверили, что прогноз по вывозу за границу в текущем сельскохозяйственном году 42 млн т зерна сформирован с учетом данных ключевых экспортеров и планов его изменения пока нет.

«В настоящее время ведомство не видит предпосылок для его корректировки и не обсуждает введение никаких ограничительных мер по экспорту зерна», — сообщил представитель Минсельхоза.

​В среду, 27 февраля, сообщалось о введении Минсельхозом негласных квот для экспортеров зерна из-за опасений, что из страны его вывезут слишком много, а большого урожая не будет. Одновременно сообщалось и об усилении Россельхознадзором контроля за его качеством, что привело к увеличению сроков поставки и росту стоимости.