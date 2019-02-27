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Экономика ,  
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Минсельхоз опроверг введение ограничений на экспорт зерна
В Минсельхозе назвали не соответствующей действительности информацию о распределении квот среди экспортеров. Россельхознадзор объяснил усиление контроля за качеством экспортируемого зерна претензиями покупателей
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Министерстве сельского хозяйства опровергли опубликованную в СМИ информацию о негласном введении ведомством ограничений на экспорт зерна.

«​Информация о распределении Минсельхозом квот на поставки зерна среди экспортеров не соответствует действительности», — сообщил РБК представитель Минсельхоза.

В ведомстве заверили, что прогноз по вывозу за границу в текущем сельскохозяйственном году 42 млн т зерна сформирован с учетом данных ключевых экспортеров и планов его изменения пока нет.

«В настоящее время ведомство не видит предпосылок для его корректировки и не обсуждает введение никаких ограничительных мер по экспорту зерна», — сообщил представитель Минсельхоза.

​В среду, 27 февраля, сообщалось о введении Минсельхозом негласных квот для экспортеров зерна из-за опасений, что из страны его вывезут слишком много, а большого урожая не будет. Одновременно сообщалось и об усилении Россельхознадзором контроля за его качеством, что привело к увеличению сроков поставки и росту стоимости.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила РБК, что в своей работе ведомство руководствуется требованиями стран-импортеров, несоблюдение которых грозит потерей рынков.

«Только в прошлом году Россия получила ряд претензий к качеству нашего зерна. Такой крупный покупатель, как Вьетнам, даже направил в Россельхознадзор письмо с информацией о возможном приостановлении импорта российской зерновой продукции», — пояснила Мелано.

По ее словам, при выдаче сертификатов на отгрузку партий Россельхознадзор в лабораторных условиях исследует зерно на соответствие требований конкретной страны.

​«Вместе с тем стоит констатировать тот факт, что у ряда крупных экспортеров не хватает собственного зерна для поставок за рубеж. При этом заключаются «большие» контракты на несуществующее зерно. В связи с чем, когда приходит время отправления партий, эти экспортеры буквально сгребают все зерно у мелких и зачастую ненадежных участников рынка. Такой подход не может не отразиться на итоговой партии, так как собранная «по углам» продукция априори не может соответствовать требованиям страны-покупателя. Именно с такими партиями и возникают серьезные вопросы, как в части качества, так и в части безопасности отправляемого зерна», — добавила представитель Россельхознадзора.

В конце января 2018 года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что по прогнозу ведомства в 2019 году в России планируется собрать 108–110 млн т зерна (в том числе 67 млн т пшеницы) и отправить на экспорт 42 млн т (в том числе 36 млн т пшеницы).

«Это пока пальцем в небо, если так можно выразиться, простите за сленг, но тем не менее», — сказал тогда Патрушев.

Авторы: Елена Сухорукова, Евгений Калюков
Теги: зерно, Минсельхоз, Россельхознадзор
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