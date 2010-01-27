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Банкиры в Давосе раскритиковали план Б.Обамы
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Банкиры в Давосе раскритиковали план Б.Обамы
Экономика, 27 янв 2010, 13:24
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Банкиры в Давосе раскритиковали план Б.Обамы
Главы крупнейших компаний и банков предупредили западные власти, что жесткое регулирование мировой финансовой системы может негативно сказаться на экономике и замедлить темпы выхода из глубочайшей со времен Второй мировой войны рецессии, передает Reuters.

Эти предположения высказывались сегодня в рамках стартовавшего ежегодного экономического форума в швейцарском городе Давосе. Всего на встрече ВЭФ присутствуют порядка 2,5 тыс. глав крупнейших компаний и законодателей.

"Грустно, если предложенные американским президентом Бараком Обамой меры по регулированию банковского сектора США основаны на популизме", - заявил управляющий PricewaterhouseCoopers (PwC) Дэннис Налли, предупредив о возможных "непредвиденных последствиях" предпринимаемых шагов.

Подверг критике план Б.Обамы и президент британского банка Barclays Боб Даймонд. "У меня нет никакой уверенности, что сокращение размеров крупных американских банков – это решение существующих экономических проблем. Если мы начнем говорить, что крупные банки – это плохо, влияние этого на мировую торговлю и мировую экономику может быть крайне негативным", - подчеркнул глава Barclays.

Прямо противоположной точки зрения придерживаются европейские политические лидеры. Правда, они добавляют, что пока не планируют следовать по стопам американского президента и вводить аналогичные ограничения в Европе. "Предложенная администрацией США реформа банковского сектора очень интересна. По большому счету, США придерживаются той же позиции, что и Европа: банковский сектор финансирует реальную экономику, и это ключевой момент", - сообщил глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише.

Стоит также отметить, что некоторые бизнесмены встали на сторону политиков и поддержали предложенный американской администрацией план. Например, глава норвежского производителя удобрений Yara International ASA Йорген Оле Хаслестад считает, что в последние несколько лет в мире превалировала жадность. "В некоторых финансовых организациях было много денег, которые раздавались молодым сотрудникам, не сделавшим ничего для компании", - подчеркнул руководитель норвежской компании.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Барак Обама объявил о новых ограничениях на бизнес крупных коммерческих банков. "Никогда больше американские налогоплательщики не станут заложниками банков, которые слишком велики, чтобы рухнуть (too big to fail)", - заявил американский лидер.

Вслед за предложением ввести специальный налог на банки для возмещения потерь государства от программы TARP Б.Обама, усиливающий свою критику в адрес "жирных котов" с Уолл-стрит, анонсировал новые меры, которые, по замыслу Белого дома, позволят уменьшить системные риски от финансовых игр и предотвратить повторение кризиса.

Б.Обама предлагает наложить законодательные ограничения на размеры пассивов крупнейших банков, а также ограничить банковскую практику торговли ценными бумагами за счет собственных средств (proprietary trading), в том числе за счет вкладов граждан, застрахованных государством. В числе новых мер финансового регулирования президент США также назвал лимитирование размеров финансовых корпораций и ограничение деловых связей банков с такими "теневыми" инвестиционными институтами, как хедж-фонды и фонды private equity.

Теги: Reuters , ВЭФ , Давос , Боб Даймонд
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