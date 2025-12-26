Средний класс назвал самую проблемную категорию расходов

Наиболее проблемной категорией расходов для среднего класса в России являются медицинские услуги, выяснили в ВШЭ. Важность этих расходов люди оценивают как высокую, а удовлетворенность потреблением в этой сфере — как низкую

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Наиболее проблемной категорией расходов для живущего в городах среднего класса являются медицинские услуги, на втором месте — образование. Это следует из свежего исследования Института социальной политики НИУ ВШЭ «Потребительские возможности городского среднего класса: субъективные оценки», с которым ознакомился РБК.

В ходе опроса респонденты отвечали на вопросы о важности в их жизни разных категорий расходов (продукты питания, жилье, одежда и обувь, транспорт и т. д.) и оценивали удовлетворенность своим потреблением в этих сферах. «Проблемные» категории, или «зоны потенциального напряжения», в определении авторов, — те расходы, которые воспринимаются как важные и при этом характеризуются низкой удовлетворенностью потребительскими возможностями.

Дополнительно авторы оценивают «реальную важность» потребительских расходов — для этого используется специальный анализ, учитывающий также доступность услуг. И если на уровне заявленной важности (по субъективным оценкам опрошенных) наиболее важными являются расходы на продукты питания, жилье, транспорт, медицинские услуги, одежду и обувь, то «реально важными» признаются расходы на отпуск и путешествия, медицинские услуги, досуг, бытовые услуги (в направлении от самого значимого).

Почему медицина

Если сравнивать удовлетворенность среднего класса потреблением в категориях, которые они сами называют наиболее важными (заявленная важность), то самыми проблемными будут медицинские услуги. При этом средний класс неоднороден в части оценки своих потребительских возможностей в сфере медицины, отмечают в ВШЭ. Отношение к этой сфере формируется, вероятно, под влиянием не только финансовых возможностей, но и запросов к медицине: удовлетворенность возможностями в части получения медицинских услуг ожидаемо увеличивается с ростом благосостояния, полагают авторы. Вместе с тем в оценке «проблемной зоны» средний класс не отличается от населения России в целом, для которого также единственной категорией трат с высокой важностью и низкой удовлетворенностью выступает медицина.

На втором месте в рейтинге расходов, важность которых средний класс считает высокой, а удовлетворенность — низкой, — образовательные услуги (для семей с детьми).

«Средний класс формирует запрос не только на базовые потребительские возможности (относительно более дешевые и доступные для населения), которыми он в целом удовлетворен, но и на более широкий круг дополнительных потребительских опций, зачастую предполагающих более высокие расходы», — резюмируют авторы.

Исследование проводилось в июне 2024 года методом онлайн-опроса участников потребительской панели Online Market Intelligence (участники добровольно регистрируются на ней и проходят опросы за вознаграждение). Выборка составила 3 тыс. человек, это совершеннолетние жители городов с населением от 100 тыс. человек, имеющие минимум два из трех признаков, характерных для среднего класса. Это наличие высшего образования, высокий социально-профессиональный статус и высокое материальное положение (оно определялось по субъективным оценкам материального положения семьи и являлось обязательным условием участия в исследовании). Подавляющее большинство участников выборки (75%) определили свое материальное положение так: «Можем покупать без затруднений такие вещи, как холодильник или телевизор, но для нас затруднительно приобрести автомобиль».