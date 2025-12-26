 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0
Эксклюзив

Средний класс назвал самую проблемную категорию расходов

ВШЭ: самой проблемной категорией расходов среднего класса стала медицина
Наиболее проблемной категорией расходов для среднего класса в России являются медицинские услуги, выяснили в ВШЭ. Важность этих расходов люди оценивают как высокую, а удовлетворенность потреблением в этой сфере — как низкую
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Наиболее проблемной категорией расходов для живущего в городах среднего класса являются медицинские услуги, на втором месте — образование. Это следует из свежего исследования Института социальной политики НИУ ВШЭ «Потребительские возможности городского среднего класса: субъективные оценки», с которым ознакомился РБК.

В ходе опроса респонденты отвечали на вопросы о важности в их жизни разных категорий расходов (продукты питания, жилье, одежда и обувь, транспорт и т. д.) и оценивали удовлетворенность своим потреблением в этих сферах. «Проблемные» категории, или «зоны потенциального напряжения», в определении авторов, — те расходы, которые воспринимаются как важные и при этом характеризуются низкой удовлетворенностью потребительскими возможностями.

Дополнительно авторы оценивают «реальную важность» потребительских расходов — для этого используется специальный анализ, учитывающий также доступность услуг. И если на уровне заявленной важности (по субъективным оценкам опрошенных) наиболее важными являются расходы на продукты питания, жилье, транспорт, медицинские услуги, одежду и обувь, то «реально важными» признаются расходы на отпуск и путешествия, медицинские услуги, досуг, бытовые услуги (в направлении от самого значимого).

Почему медицина

Если сравнивать удовлетворенность среднего класса потреблением в категориях, которые они сами называют наиболее важными (заявленная важность), то самыми проблемными будут медицинские услуги. При этом средний класс неоднороден в части оценки своих потребительских возможностей в сфере медицины, отмечают в ВШЭ. Отношение к этой сфере формируется, вероятно, под влиянием не только финансовых возможностей, но и запросов к медицине: удовлетворенность возможностями в части получения медицинских услуг ожидаемо увеличивается с ростом благосостояния, полагают авторы. Вместе с тем в оценке «проблемной зоны» средний класс не отличается от населения России в целом, для которого также единственной категорией трат с высокой важностью и низкой удовлетворенностью выступает медицина.

На втором месте в рейтинге расходов, важность которых средний класс считает высокой, а удовлетворенность — низкой, — образовательные услуги (для семей с детьми).

«Средний класс формирует запрос не только на базовые потребительские возможности (относительно более дешевые и доступные для населения), которыми он в целом удовлетворен, но и на более широкий круг дополнительных потребительских опций, зачастую предполагающих более высокие расходы», — резюмируют авторы.

Исследование проводилось в июне 2024 года методом онлайн-опроса участников потребительской панели Online Market Intelligence (участники добровольно регистрируются на ней и проходят опросы за вознаграждение). Выборка составила 3 тыс. человек, это совершеннолетние жители городов с населением от 100 тыс. человек, имеющие минимум два из трех признаков, характерных для среднего класса. Это наличие высшего образования, высокий социально-профессиональный статус и высокое материальное положение (оно определялось по субъективным оценкам материального положения семьи и являлось обязательным условием участия в исследовании). Подавляющее большинство участников выборки (75%) определили свое материальное положение так: «Можем покупать без затруднений такие вещи, как холодильник или телевизор, но для нас затруднительно приобрести автомобиль».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева
НИУ ВШЭ средний класс потребление в России потребительские расходы потребительские настроения
Материалы по теме
Эксперты предупредили о вреде высоких ставок для нижнего среднего класса
Экономика
Социологи оценили, сколько зарабатывает и тратит средний класс в России
Экономика
В «Сбере» рассказали о появлении в России нового среднего класса
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России Спорт, 13:46
Экспорт иранских ковров упал до исторического минимума из-за санкций США Политика, 13:44
МЧС предупредил о сильном снегопаде в Москве в ночь с 27 по 28 декабря Общество, 13:43
Средний класс назвал самую проблемную категорию расходов Экономика, 13:42
«Автостат» оценил перспективы корейской автомарки KGM в России в 2026 году Авто, 13:39
РБК запустил Школу управления Образование, 13:37
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Чемпион мира по хоккею рассказал о зарплатах детских тренеров в США Спорт, 13:36
Эрмитаж обратился к прокурору Польши из-за задержания археолога Бутягина Политика, 13:36
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 13:36
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 13:32
Под Киевом открыли памятник дрону Политика, 13:30
Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея Общество, 13:30 
Как умный мониторинг повышает промышленную безопасность Отрасли, 13:27