Минфин даст ВЭБу в долг до 200 млрд руб. на льготных условиях

Минфин в ответ на просьбу Внешэкономбанка о дополнительной помощи готов разместить на его депозитах до 200 млрд руб. сроком на год по льготной ставке, рассказал министр финансов Антон Силуанов

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Минфин положит на депозит в госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) до 200 млрд руб. за счет свободных остатков средств федерального бюджета, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. По его словам, средства бюджета будут размещены на год с возможностью пролонгации при необходимости.

«Мы в этом году и следующем году немножко подрезали докапитализацию Внешэкономбанка со 150 до 100 млрд руб. Внешэкономбанк в этих условиях высказал пожелание оказать ему дополнительное содействие, и это содействие будет оказано путем размещения депозита, — рассказал Силуанов. — Мы договорились так, что будем готовы разместить депозит до 200 млрд по ставке, приемлемой для Внешэкономбанка, в тот период, когда ему необходимо».

«Ставка будет несколько льготной, с тем чтобы учесть те ресурсы, которые Внешэкономбанк недополучил из бюджета», — сказал Силуанов, не раскрыв размер ставки.

В отличие от предыдущих депозитов, которые правительство размещало в ВЭБе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), на этот раз средства будут предоставлены из свободных остатков федерального бюджета, которые находятся на счете Федерального казначейства. «В целом мы договорились, что будем размещать на год с последующей пролонгацией при необходимости», — сказал глава Минфина.

Председатель ВЭБа Сергей Горьков в середине декабря сообщал о договоренностях с Минфином по размещению на депозитах ВЭБа «нескольких сотен миллиардов рублей». По его словам, указанные средства позволят решить проблемы с ликвидностью банка.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2018–2020 годы, господдержка ВЭБа через имущественные взносы правительства будет сокращена до 100 млрд руб. в год, тогда как предыдущий трехлетний бюджет предполагал ежегодную докапитализацию ВЭБа в размере 150 млрд руб.

На 1 декабря 2017 года на депозитах во Внешэкономбанке размещено 219,8 млрд руб. и $6,25 млрд средств ФНБ.