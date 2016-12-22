На Госсовете предложили привлечь бизнес к финансированию культуры

На заседании Госсовета с участием президента Владимира Путина обсуждалось создание фонда поддержки культуры и спорта, рассказали источники РБК. Увеличить финансирование в этих сферах предполагается за счет денег частного бизнеса

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На расширенном заседании ​президиума Госсовета, посвященном реализации майского указа президента, обсуждалась возможность создания специального фонда поддержки проектов в сфере культуры и спорта, сообщили РБК два источника, знакомых с обсуждением в рамках заседания.

«В силу того что и на культуру, и на спорт запланированы сравнительно небольшие средства в рамках всех национальных проектов, обсуждался вопрос, каким образом можно подкрепить эту линию, в частности за счет формата государственно-частного партнерства, привлечения инвестиций со стороны бизнеса, который заинтересован в этих видах деятельности», — сообщил собеседник РБК.

Участники Госсовета предложили создать специальный фонд, целью которого могло бы быть «поддержание разного рода флагманских проектов в сфере культуры и спорта», рассказал он. По его словам, конкретные детали не обсуждались. «Разговор был чисто концептуальный», — добавил источник.

РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует спорт и культуру в правительстве.

На национальный проект «Культура» из средств федерального бюджета планируется направить 43 млрд руб. в ближайшие три года, а на федеральный проект «Спорт — норма жизни» (входит в нацпроект «Демография») — 54,5 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. Всего на реализацию 13 национальных проектов в 2019–2021 годах будет выделено более 5,6 трлн руб.

Финансовая поддержка может осуществляться ВЭБом через предоставление кредитов для реализации культурных и спортивных проектов, назвал другой источник РБК один из обсуждающихся вариантов финансирования. Но в настоящий момент в ВЭБе идея создания фонда поддержки культуры и спорта не обсуждается, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. «Кредитование инвестиционных проектов, направленных на развитие сфер культуры и спорта, возможно в рамках текущего бизнес-процесса», — уточнили в ВЭБе.

Финансирование культурных и спортивных проектов ВЭБ в основном реализует в формате благотворительности. В 2016–2017 годах в ВЭБе действовал временный мораторий на благотворительную и спонсорскую деятельность из-за «необходимости стабилизации работы банка». В связи с этим финансирование было резко сокращено. Так, в 2015 году ВЭБ направил на благотворительность более 2,5 млрд руб., а на поддержку спонсорских проектов — 1,4 млрд руб. В последние два года по избранным приоритетным направлениям (в том числе в сфере культуры, искусства и спорта высших достижений) ВЭБ выделил на благотворительность в 2017 году 195,1 млн руб., в 2016-м — 171,6 млн руб., а на спонсорские проекты — 74,4 млн и 121,9 млн руб. соответственно.

Заседание президиума Госсовета состоялось в пятницу, 23 ноября. Оно прошло в новом формате неформального диалога: участники заседания, включая президента Владимира Путина, пришли на мероприятие без галстуков. Впервые участников совещания посадили не за один общий стол, а за семь разных, тематических: «Системные вопросы», «Демография и здравоохранение, наука, образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Цифровая экономика, инфраструктура», «Культура» и «Экономика».

Согласно схеме рассадки, темы культуры и спорта обсуждались за столом № 6, за которым сидели вице-премьер Ольга Голодец, глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев.

Президент призвал членов правительства и глав субъектов при достижении целей, поставленных в майском указе, добиваться «конкретных результатов», которые приведут к реальным изменениям в жизни людей. «Когда смотрю и читаю запланированные показатели, условно, конечно, что нужно увеличить количество посещений учреждений культуры в два раза, сразу возникают вопросы: кто будет посещать эти учреждения культуры, какие это учреждения культуры? Это будут одни и те же люди, будут просто чаще ходить, либо это разные люди? И самое главное, что они там увидят, услышат, почувствуют? Насколько то, что люди увидят, услышат, почувствуют, будет соответствовать тому, чтобы люди чувствовали свою неразрывную связь с национальной культурой, могли бы гордиться сегодняшними достижениями культуры?» — сказал Путин.