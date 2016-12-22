ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,86 66,22 EUR Нал. 76,93 75,26 USD Бирж. 67,19 +1,00 EUR Бирж. 76,15 +1,10 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3862,10 -21,80 IMOEX 2308,50 -1,47% RTSI 1084,17 -2,64% Brent 60,77 +3,35% DJIA 24557,83 +1,12% Nasdaq 7028,97 +1,30%
На Госсовете предложили привлечь бизнес к финансированию культуры
Лента новостей
МИД счел Украину ответственной за последствия конфликта в Азовском море 19:52, Политика Берлин предложил французско-немецкое посредничество в конфликте на Азове 19:50, Политика Порошенко заявил об угрозе российского вторжения по суше 19:31, Политика Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе 19:25, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 19:25, РБК и Белая Дача Путин с подачи Собянина распорядился создать инновационный кластер 19:08, Технологии и медиа Брянск назвали самым курящим городом России 19:00, Общество Фонд Сороса прекратил работу в Турции после обвинений Эрдогана 18:57, Политика «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 18:56, РБК и Volkswagen Рэпер Хаски вышел на свободу 18:53, Общество Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России 18:42, Финансы Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 18:30, РБК и Barilla Порошенко предложил ввести военное положение с 28 ноября по всей Украине 18:29, Политика Экс-главы Украины предупредили о «правовом хаосе» при военном положении 18:28, Политика Поэт, исследователь, режиссер: чем запомнился Бернардо Бертолуччи 18:25, Стиль На Госсовете предложили привлечь бизнес к финансированию культуры 18:21, Экономика Биткоин подешевел до $3,83 тыс. 18:19, Крипто Москалькова назвала число задержанных украинских моряков 18:10, Политика Как получить прибыль на падающем рынке криптовалюты 18:06, РБК и EXMO «Анжи» запретили тренироваться на домашнем стадионе из-за долга по аренде 18:01, Спорт В Петербурге один человек пострадал при пожаре 17:56, Общество В Хакасии закрыли дело об экстремизме против защитницы коренных народов 17:50, Общество Башар Асад сменил сразу девятерых министров 17:48, Политика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 17:26, РБК и Thomson Reuters Порошенко поручил подготовиться к частичной мобилизации 17:26, Политика Внутреннее сгорание: почему «желтые жилеты» обвалили рейтинг Макрона 17:22, Мнение Финалисты Премии РБК — о бизнесе. Номинация «Менеджер в социальной сфере» 17:14, Бизнес В Думу внесли законопроект о запрете продажи оружия лицам моложе 21 года 17:09, Политика
На Госсовете предложили привлечь бизнес к финансированию культуры
Экономика, 18:21
0
На Госсовете предложили привлечь бизнес к финансированию культуры
На заседании Госсовета с участием президента Владимира Путина обсуждалось создание фонда поддержки культуры и спорта, рассказали источники РБК. Увеличить финансирование в этих сферах предполагается за счет денег частного бизнеса
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

На расширенном заседании ​президиума Госсовета, посвященном реализации майского указа президента, обсуждалась возможность создания специального фонда поддержки проектов в сфере культуры и спорта, сообщили РБК два источника, знакомых с обсуждением в рамках заседания.

«В силу того что и на культуру, и на спорт запланированы сравнительно небольшие средства в рамках всех национальных проектов, обсуждался вопрос, каким образом можно подкрепить эту линию, в частности за счет формата государственно-частного партнерства, привлечения инвестиций со стороны бизнеса, который заинтересован в этих видах деятельности», — сообщил собеседник РБК.

Участники Госсовета предложили создать специальный фонд, целью которого могло бы быть «поддержание разного рода флагманских проектов в сфере культуры и спорта», рассказал он. По его словам, конкретные детали не обсуждались. «Разговор был чисто концептуальный», — добавил источник.

РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует спорт и культуру в правительстве.

На национальный проект «Культура» из средств федерального бюджета планируется направить 43 млрд руб. в ближайшие три года, а на федеральный проект «Спорт — норма жизни» (входит в нацпроект «Демография») — 54,5 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. Всего на реализацию 13 национальных проектов в 2019–2021 годах будет выделено более 5,6 трлн руб.

Финансовая поддержка может осуществляться ВЭБом через предоставление кредитов для реализации культурных и спортивных проектов, назвал другой источник РБК один из обсуждающихся вариантов финансирования. Но в настоящий момент в ВЭБе идея создания фонда поддержки культуры и спорта не обсуждается, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. «Кредитование инвестиционных проектов, направленных на развитие сфер культуры и спорта, возможно в рамках текущего бизнес-процесса», — уточнили в ВЭБе.

Финансирование культурных и спортивных проектов ВЭБ в основном реализует в формате благотворительности. В 2016–2017 годах в ВЭБе действовал временный мораторий на благотворительную и спонсорскую деятельность из-за «необходимости стабилизации работы банка». В связи с этим финансирование было резко сокращено. Так, в 2015 году ВЭБ направил на благотворительность более 2,5 млрд руб., а на поддержку спонсорских проектов — 1,4 млрд руб. В последние два года по избранным приоритетным направлениям (в том числе в сфере культуры, искусства и спорта высших достижений) ВЭБ выделил на благотворительность в 2017 году 195,1 млн руб., в 2016-м — 171,6 млн руб., а на спонсорские проекты — 74,4 млн и 121,9 млн руб. соответственно.

Заседание президиума Госсовета состоялось в пятницу, 23 ноября. Оно прошло в новом формате неформального диалога: участники заседания, включая президента Владимира Путина, пришли на мероприятие без галстуков. Впервые участников совещания посадили не за один общий стол, а за семь разных, тематических: «Системные вопросы», «Демография и здравоохранение, наука, образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Цифровая экономика, инфраструктура», «Культура» и «Экономика».

Согласно схеме рассадки, темы культуры и спорта обсуждались за столом № 6, за которым сидели вице-премьер Ольга Голодец, глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев.

Президент призвал членов правительства и глав субъектов при достижении целей, поставленных в майском указе, добиваться «конкретных результатов», которые приведут к реальным изменениям в жизни людей. «Когда смотрю и читаю запланированные показатели, условно, конечно, что нужно увеличить количество посещений учреждений культуры в два раза, сразу возникают вопросы: кто будет посещать эти учреждения культуры, какие это учреждения культуры? Это будут одни и те же люди, будут просто чаще ходить, либо это разные люди? И самое главное, что они там увидят, услышат, почувствуют? Насколько то, что люди увидят, услышат, почувствуют, будет соответствовать тому, чтобы люди чувствовали свою неразрывную связь с национальной культурой, могли бы гордиться сегодняшними достижениями культуры?» — сказал Путин.

Авторы: Юлия Старостина, Наталья Галимова.
Теги: Госсовет
Главное
Порошенко предложил ввести военное положение с 28 ноября по всей Украине Политика
Материалы по теме
Заседание президиума Госсовета впервые прошло в формате «без галстуков» Политика
Куратор Госсовета: как Кириенко перестраивает свою команду Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter