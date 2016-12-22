Германия из-за летней засухи распечатает стратегический резерв нефти

За 40 лет существования стратегический запас сырой нефти и нефтепродуктов в Германии вскрывали только трижды. В этот раз необходимость возникла из-за жаркого лета, которое привело к понижению уровня воды в реках

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

ФРГ в связи с засушливым летом решила раскрыть стратегический запас нефти, это должно помочь обеспечить нефтепродуктами несколько федеральных земель. Об этом сообщила Deutsche Welle со ссылкой на пресс-секретаря Министерства экономики.

Жаркая погода летом привела к понижению уровня воды в Рейне в нескольких регионах страны, из-за этого танкеры и нефтеналивные суда либо должны снизить загрузку топливом, либо вовсе не могут пройти по реке.

В стратегическом запасе Германии в общей сложности около 24 млн т сырой нефти и нефтепродуктов. Резерв предназначен для обеспечения работы авто- и воздушного транспорта на срок до 90 дней. Также его используют как сырье для химического производства.

По данным Wirtschaftswoche, из запаса будет поставлено 84 тыс. т бензина, 18 тыс. т автомобильного дизтоплива и 67 тыс. т авиационного керосина.

Минэкономики Германии сообщает, что это лишь превентивная мера, которая коснется только нескольких федеральных земель, и о глобальном кризисе речи нет.

Reuters называет среди этих земель Гессен, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, а также округ Нижняя Франкония (Бавария).

Стратегический запас топлива был создан в Германии 40 лет назад, и, как отмечает Wirtschaftswoche, поставки из него осуществлялись лишь три раза: из-за войны в Ираке, кризиса в Ливии и последствий урагана «Катрина» в США.

На востоке и юго-западе ФРГ в июле—августе дневная температура держалась на уровне 30 градусов. Ущерб местного сельского хозяйства от засухи оценивался почти в €3 млрд.