Рынок акций США открылся снижением на плохих данных от Amazon и Alphabet

В начале сессии в пятницу, 26 октября, американские фондовые индексы продемонстрировали существенное снижение по сравнению с торгами предыдущего дня. Это произошло на фоне падения котировок акций Amazon, Alphabet и других технологических компаний. Об этом сообщает Reuters.
В 9:30 по времени Восточного побережья США (16:30 мск) индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 242,7 пункта (0,97%), до 24 741,85. Standard & Poor's 500 упал на 39,12 пункта (1,45%), до 2666,45, а NASDAQ Composite потерял 178,88 пункта (2,44%), опустившись до показателя 7139,46.
С начала октября снижение Dow Jones составило 8%, S&P 500 — 10,4%, NASDAQ — 11,7%.
Акции крупнейшего в мире интернет-ретейлера Amazon Inc. в начале торгов в пятницу потеряли 6,7%. До этого компания отчиталась об увеличении чистой прибыли в третьем квартале до $2,883 млрд по сравнению с $256 млн за аналогичный период прошлого года. Ценные бумаги стали падать после того, как компания представила прогноз продаж в праздничный сезон с цифрами, которые не удовлетворили ожидания рынка.
Котировки Alphabet Inc. снизились на 2,6% после того, как выручка за третий квартал принадлежащей ей Google оказалась ниже ожиданий Уолл-стрит. Тем не менее компания в июле—сентябре увеличила свою чистую прибыль на 36%, что превысило прогнозы аналитиков.
Дешевеют также и акции других технологических компаний, например социальной сети Facebook (минус 1,9%), Apple (минус 1,1%) и Netflix (минус 2,3%).