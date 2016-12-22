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NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день с 2011 года
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NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день с 2011 года
Финансы, 00:01
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NASDAQ продемонстрировал максимальное падение за день с 2011 года
Индекс NASDAQ за торговый день потерял 4,43%. Подобное падение стало самым сильным с 2011 года. При этом эксперт Bloomberg снижение назвал «техническим» — за день NASDAQ упал только на 300 пунктов
Фото: Mark Lennihan / AP

Торги 24 октября 2018 года на бирже NASDAQ, считающейся базовой площадкой для высокотехнологичных предприятий из США и других стран мира, завершились падением котировок. В течение дня значение основного индекса биржи NASDAQ Composite то поднималось, то падало и к концу дня упрочило снижение. К 23:30 мск индекс NASDAQ Composite за день потерял 4,43%, упав до 7108,40 пункта (при открытии он равнялся 7423,21). Подобное падение стало максимальным с августа 2011 года — периода волатильности фондового рынка, отмеченного понижением кредитного рейтинга Соединенных Штатов и долгового кризиса в Еврозоне, отмечает Bloomberg.

До этого в последний раз NASDAQ за день терял 3,8% в феврале.

Также по итогам 24 октября снизились и другие основные индексы. Промышленный индекс Dow Jones за день потерял 2,41%, составив 24583,42 пункта (в начале дня — 25172,88), индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,09% до 2656,10 пункта (на открытии торгов он составлял 2737,87).

Ситуацию эксперты Bloomberg связали с «чувствительными тарифами на жилье» в США. Днем 24 октября бюро переписи населения американского министерства торговли объявило о том, что продажи новостроек в стране в сентябре сократились на 5,5% по сравнению с показателями за август — до 553 тыс., передавал Reuters. По сравнению с сентябрем 2017 года, продажи новых домов в Штатах, как указывало агентство, снизились на 13,2%. От этого показателя, по данным Reuters, зависят расходы новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ.

Именно эти данные, как указывает Bloomberg, вызвали беспокойство инвесторов: рост цен, по их мнению, может привести к снижению экономического роста.​ При этом главный стратег Newbridge Securities Дональд Селкин, комментируя агентству ситуацию, заявил, что, по его мнению, «в течение дня ничего принципиально не изменилось». «Я думаю, что это технический провал. Посмотрите на NASDAQ — [он упал только] на 300 пунктов», — заметил он. ​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: NASDAQ
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