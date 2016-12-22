Бюджет Южной Кореи потерял $1,7 млрд из-за перепроизводства риса

Сеул субсидирует производство и хранение риса, но в стране падает уровень его потребления. Невостребованным рисом пришлось кормить скот

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Комитет по сельскому и лесному хозяйству, продовольствию, рыболовству и животноводству южнокорейского парламента провел аудит соответствующего министерства, сообщает газета Hangugnong Eomin Shinmun, специализирующаяся на новостях сельскохозяйственной отрасли.

Выяснилось, что за последние три года в стране производилось больше риса, чем необходимо. Общий объем перепроизводства составил 1 млн т, рис пришлось использовать в качестве корма для скота. Бюджет страны понес убытки в размере 1,9 трлн вон (около $1,7 млрд).

Ежегодно на возделывание и хранение риса тратится около 5,6 трлн вон (около $4,9 млрд) из бюджета, это 39% всех бюджетных трат на сельское хозяйство. Министерство сельского хозяйства не принимает в расчет проблему перепроизводства, заявил представитель комитета, проводившего аудит.

Представитель парламентского комитета предложил снизить расходы бюджета на производство риса.

Сеул выделяет субсидии на производство и хранение этой культуры. А объем его потребления в стране падает: в 2014 году он достиг рекордно низкой отметки в 65,1 кг на человека в год. Уровень потребления изделий из пшеницы, напротив, возрастает.

В 2016 году объем перепроизводства риса составил 300 тыс. т. Из-за этого в 2017 году Южная Корея решила направить 50 тыс. т излишков риса в развивающиеся страны в виде помощи по линии ООН.