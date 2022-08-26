В Грузии запланировали снизить долю России в экспорте вина до 40%

За первые полгода 2022 года на Россию пришлось почти 60% поставок грузинского вина. Доля страны уже сократилась до этого уровня с 80%, а теперь власти намерены довести ее до 40%

В течение пяти лет Грузия может сократить экспорт вина в Россию и уменьшить долю страны в общем объеме до 40%, заявил в интервью порталу Business Media Georgia председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.

По данным портала, за первые шесть месяцев 2022 года доля России в общем объеме экспорта вина составила 58%.

Мехузла подчеркнул, что в 2021 году поставки грузинского вина в США увеличились на 16%. «В этом году у нас очень хорошая маркетинговая кампания, направленная на США, и я думаю, что увеличение экспорта на этот рынок станет более заметным», — добавил он. К 2025 году власти намереваются продавать в США по 5 млн бутылок вина в год.

Глава агентства также отметил, что Грузия усиленно работает над продвижением своего продукта на рынках Великобритании и Германии, а также стран Балтии.

В апреле министр сельского хозяйства Отар Шамугия сообщил, что доля России в экспорте вина снизилась с 80% до 57%. По его словам, это результат государственной политики диверсификации винного рынка. Шамугия пообещал, что власти продолжат работу в этом направлении.

При этом еще в ноябре 2021 года, по данным Национального агентства вина, Россия была крупнейшим импортером в этом сегменте. Число бутылок, экспортированных на российский рынок с января по октябрь, оказалось на 5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.