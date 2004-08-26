Правительство направило проект бюджета в Госдуму

Правительство направило в Государственную думу проект федерального бюджета на 2005 год. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы Майя Иванова.

В соответствии с проектом, профицит бюджета РФ на 2005г. запланирован в сумме 278 млрд 111,8 млн руб. Доходная часть бюджета запланирована в размере 3 трлн 326 млрд 80,1 млн руб. Расходы бюджета составят 3 трлн 47 млрд 968,3 млн руб.

Объем Стабилизационного фонда на конец 2005г. составит 795,3 млрд руб. Исходя из прогнозируемой среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2005г. в размере 28 долл./барр., объем общих поступлений в фонд составит 387,8 млрд руб.

Cредства из Стабилизационного фонда в размере 92,2 млрд руб. будут направлены на погашение внешнего государственного долга. При этом Минфин предлагает расходовать средства Стабфонда в качестве источника замещения внешних займов для финансирования дефицита бюджета РФ. Таким образом, объем Стабфонда на 1 января 2006г. составит около 700 млрд руб.

Всего на погашение внешнего долга РФ в 2005г. будет направлено 11,5 млрд долл., что на 2,5 млрд долл. больше суммы погашения основного долга в 2004г. Привлечение в следующем году финансовых ресурсов за счет внешних источников запланировано в объеме 3,6 млрд долл. В том числе проект бюджета предусматривает возможность размещения еврооблигаций РФ в сумме до 2,5 млрд долл. Верхний предел внутреннего долга установлен в размере 995 млрд 800 млн руб., верхний предел внешнего долга России на 1 января 2006г. - в размере 109,4 млрд долл., или 79,7 млрд евро.

Расходы на национальную оборону вырастут по сравнению с текущим годом на 27,6% - до 528 млрд 83,4 млн руб. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность возрастут на 26% и составят 398 млрд 412,5 млн руб.