FT сообщила о популярности мем-акций в США и предупредила о «пузыре»

В США индекс S&P 500 достиг рекордных отметок. Эксперты предупреждают о риске возникновения «пузырей», как в конце 1990-х — начале 2000-х годов

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Американский фондовый рынок этим летом сильно вырос, цены на акции растут, начинается эйфория, которая может оказаться для фондового рынка США пузырем, пишет Financial Times (FT).

Так, индекс S&P 500 — показатель фондового рынка, который отслеживает показатели 500 крупных компаний США — в июле достиг ряда исторических пиков. При этом стоимость корпоративных заимствований в США приближается к самому низкому уровню за последние десятилетия.

Специальный индикатор «эйфории» Barclays показывает, что рынок очень воодушевлен, уровень в два раза выше обычного и похож на ситуацию перед прежними «пузырями».

Эйфория на фондовом рынке — психологическое состояние участников торгов, когда массовый оптимизм и уверенность в дальнейшем росте акций приводят к стремительному увеличению их цен, часто без опоры на фундаментальные показатели или реальную стоимость активов.

Рынок «перегревается», пишет FT. Например, акции S&P 500 в настоящее время оцениваются инвесторами более чем в 3,3 раза выше их продаж. Люди активно покупают особенно дорогие акции, например, высокотехнологичных компаний, таких как Nvidia. Кроме того, в моду вновь вошла торговля «мемными акциями». Это проявляется, в частности, в том, что розничные трейдеры вложились в акции производителя камер GoPro и сети пончиков Krispy Kreme.

Мемными называют акции, котировки которых целенаправленно «разгоняются» частными инвесторами вне привязки к фундаментальным показателям бизнеса. В 2021 году пользователи форума Reddit «разогнали» стоимость акций сети магазинов видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC и ряда других компаний. Так они хотели «наказать» крупные хедж-фонды, которые ставили на то, что акции компаний подешевеют.

«Вы начинаете видеть, возможно, некоторые очень ранние параллели с тем, что вы видели во время интернет-бума в конце 90-х — начале 2000-х годов.Существует менталитет лотерейных билетов. <...> Это опасная установка», — сказал главный инвестиционный директор компании Pimco Дэн Ивасин.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов на фондовом рынке США разразился так называемый «пузырь доткомов», или интернет-пузырь. Его появление связано с тем, что в первой половине 1990-х начался активный рост интернета, компьютеры и интернет становились массовыми, появился рынок интернет-компаний (dot-com). Деньги массово вкладывались в стартапы, зачастую не имеющие ни налаженного бизнеса, ни устойчивой модели прибыли — главная цель была быстрый рост и захват рынка. Позднее огромное количество этих компаний обанкротилось.

По мнению стратегов Bank of America, риск возникновения нового «пузыря» на мировых фондовых рынках возрастает по мере смягчения денежно-кредитной политики наряду с ослаблением финансового регулирования.