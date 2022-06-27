Минфин предложил способ смягчить удар от отмены групп налогоплательщиков

Институт консолидированных групп налогоплательщиков упразднят в следующем году. Чтобы регионы меньше пострадали от его ликвидации, Минфин предложил создать временный механизм распределения налоговых поступлений между ними

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин предложил ввести переходный период для режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), которые должны прекратить свое существование в следующем году. Об этом со ссылкой на проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы сообщили «Ведомости».

Чтобы регионы смогли адаптироваться к изменению налогового законодательства, а их доходы в этот период не снизились, поступления от бывших участников КГН будут зачисляться в бюджеты тех субъектов, в которые они и поступали прежде, пояснил изданию представитель Минфина. Федеральное казначейство будет распределять платежи по установленным нормативам между регионами — как при распределении акцизов на нефтепродукты и крепкий алкоголь.

Предполагается, что этот механизм будет действовать три года. Сам институт КГН при этом не сохранится. Принцип не подразумевает прямой централизации поступления налога на прибыль от бывших участников таких групп, уточнил представитель ведомства.

Институт КГН заработал в России в 2012 году и позволил компаниям объединяться для уплаты налога на прибыль. Показатели прибыльности всех участников группы в таком случае суммируются, и налог поступает от одного «ответственного участника». Каждый из членов КГН должен иметь годовую выручку не менее 100 млрд руб. и чистые активы на сумму более 300 млрд руб. Сейчас в такой форме объединены 16 холдингов: «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», X5 Group, «Транснефть», «Атомэнергопром», «Татнефть», «Новатэк», НЛМК, «Евраз», «Норникель», «Северсталь», «МегаФон» и «Мечел».

В 2015 году правительство запретило создавать новые КГН: убытки компаний нивелировали прибыль от налога в регионах, где находятся их активы. По данным Счетной палаты, за первый год действия механизма поступления от налога на прибыль в консолидированные бюджеты регионов снизились на 43,9 млрд руб. Летом 2021 года Счетная палата связала снижение доходов региональных бюджетов с сокращением поступлений от налога на прибыль организации.

По данным Минфина, существование КГН привело к снижению поступлений от налога на прибыль компаний в консолидированные бюджеты регионов (в 2020 году — на 76,5 млрд руб., за девять месяцев 2021 года — на 35,6 млрд руб.).

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Основная претензия аудиторов к объединениям — перераспределение налога не в пользу регионов, где ведут деятельность участники КГН с наибольшим объемом прибыли, а в пользу тех, где находятся их основные производственные мощности и больше работников, поясняли РБК в Счетной палате.

В 2018 году был принят закон об упразднении института КГН с 2023 года. К моменту их ликвидации власти должны были подготовить механизм распределения доходов между регионами по более справедливым принципам, пишут «Ведомости». Близкий к правительству источник издания говорил, что Минфин предлагал, в частности, централизовать налоги в федеральном бюджете и делить их между регионами по определенным нормативам. Тогда регионы получали бы средства на основании установленных в законе о бюджете пропорций. Это решение предполагало не упразднение, а модернизацию КГН.

В апреле нынешнего года источники «Интерфакса» сообщили, что крупные компании пытались через Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пролоббировать отсрочку прекращения действия института до конца 2025 года. Против выступили в Минфине.

В конце мая президент поручил правительству совместно с «заинтересованными органами исполнительной власти субъектов» и РСПП изучить целесообразность сохранения КГН.