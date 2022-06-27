Минфин предложил способ смягчить удар от отмены групп налогоплательщиков

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 10:37
ПСБ провел региональный форум «Лидерство на гражданских рынках»​ Пресс-релиз, 10:37
Овечкин и Дацюк сыграют в прощальном матче Семина в Красноярске Спорт, 10:36
Какие российские компании смогут вернуться к выплате дивидендов Pro, 10:33
Мурманская область в 1,8 раза увеличила доходную базу Пресс-центр, 10:30
Ничушкин сфотографировался обнаженным после победы в Кубке Стэнли Спорт, 10:24
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 10:13
Депутат из ДНР назвала условие для отмены смертной казни Политика, 10:13
Зверев сократил отставание от Даниила Медведева в рейтинге ATP Спорт, 10:07
Инвестиции новой реальности: четыре идеи Дмитрия Брейтенбихера РБК Инвестиции, 10:06
ВТБ запустил рефинансирование ипотеки под 10,5% Недвижимость, 10:01
Итоги конференции «Опыт цифровой трансформации отечественных производств» Пресс-релиз, 10:00
Возьми себя в руки: какие фразы нельзя говорить расстроенному сотруднику Pro, 09:59
Bloomberg узнал детали об iPhone 14 Технологии и медиа, 09:54

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Бизнес ,  
0 

Минфин предложил способ смягчить удар от отмены групп налогоплательщиков

Институт консолидированных групп налогоплательщиков упразднят в следующем году. Чтобы регионы меньше пострадали от его ликвидации, Минфин предложил создать временный механизм распределения налоговых поступлений между ними
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин предложил ввести переходный период для режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), которые должны прекратить свое существование в следующем году. Об этом со ссылкой на проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы сообщили «Ведомости».

Чтобы регионы смогли адаптироваться к изменению налогового законодательства, а их доходы в этот период не снизились, поступления от бывших участников КГН будут зачисляться в бюджеты тех субъектов, в которые они и поступали прежде, пояснил изданию представитель Минфина. Федеральное казначейство будет распределять платежи по установленным нормативам между регионами — как при распределении акцизов на нефтепродукты и крепкий алкоголь.

Предполагается, что этот механизм будет действовать три года. Сам институт КГН при этом не сохранится. Принцип не подразумевает прямой централизации поступления налога на прибыль от бывших участников таких групп, уточнил представитель ведомства.

Институт КГН заработал в России в 2012 году и позволил компаниям объединяться для уплаты налога на прибыль. Показатели прибыльности всех участников группы в таком случае суммируются, и налог поступает от одного «ответственного участника». Каждый из членов КГН должен иметь годовую выручку не менее 100 млрд руб. и чистые активы на сумму более 300 млрд руб. Сейчас в такой форме объединены 16 холдингов: «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», X5 Group, «Транснефть», «Атомэнергопром», «Татнефть», «Новатэк», НЛМК, «Евраз», «Норникель», «Северсталь», «МегаФон» и «Мечел».

В России оценят целесообразность объединений налогоплательщиков
Экономика
Фото:Андрей Рудаков / РИА Новости

В 2015 году правительство запретило создавать новые КГН: убытки компаний нивелировали прибыль от налога в регионах, где находятся их активы. По данным Счетной палаты, за первый год действия механизма поступления от налога на прибыль в консолидированные бюджеты регионов снизились на 43,9 млрд руб. Летом 2021 года Счетная палата связала снижение доходов региональных бюджетов с сокращением поступлений от налога на прибыль организации.

По данным Минфина, существование КГН привело к снижению поступлений от налога на прибыль компаний в консолидированные бюджеты регионов (в 2020 году — на 76,5 млрд руб., за девять месяцев 2021 года — на 35,6 млрд руб.).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Базовый план старта формата Ironman 70.3
Саммари
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Возьми себя в руки: какие фразы нельзя говорить расстроенному сотруднику
Инструкции

Основная претензия аудиторов к объединениям — перераспределение налога не в пользу регионов, где ведут деятельность участники КГН с наибольшим объемом прибыли, а в пользу тех, где находятся их основные производственные мощности и больше работников, поясняли РБК в Счетной палате.

В 2018 году был принят закон об упразднении института КГН с 2023 года. К моменту их ликвидации власти должны были подготовить механизм распределения доходов между регионами по более справедливым принципам, пишут «Ведомости». Близкий к правительству источник издания говорил, что Минфин предлагал, в частности, централизовать налоги в федеральном бюджете и делить их между регионами по определенным нормативам. Тогда регионы получали бы средства на основании установленных в законе о бюджете пропорций. Это решение предполагало не упразднение, а модернизацию КГН.

В апреле нынешнего года источники «Интерфакса» сообщили, что крупные компании пытались через Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пролоббировать отсрочку прекращения действия института до конца 2025 года. Против выступили в Минфине.

В конце мая президент поручил правительству совместно с «заинтересованными органами исполнительной власти субъектов» и РСПП изучить целесообразность сохранения КГН.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
КГН налоги консолидированная группа налогоплательщиков Минфин

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Добросовестным налогоплательщикам предложили преференции при госзакупках
Экономика
Бизнесу предложат новый способ уплаты налогов
Экономика
ФНС начала «проектировку» нового налогового режима для малого бизнеса
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter