Ускользающие деньги: объем банковских депозитов на Кипре сокращается

Общий объем частных банковских депозитов на Кипре сократился на 7,6% - до 37,6 млрд долл., следует из данных, опубликованных Европейским центробанком. В мае общий объем частных вкладов снизился на 2%.

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Совокупный объем депозитов в кипрских банках составил 50,69 млрд долл., сократившись в июне на 5,32 млрд евро. Сокращение вызвано ликвидацией одного из крупнейших банков Cyprus Popular Bank, передает Reuters.

Юридические и физические лица активно выводят средства за пределы банковской системы страны после того, как крупные вкладчики двух ключевых кредитных организаций республики потеряли большую часть средств, что было предусмотрено соглашением с кредиторами о программе реструктуризации банковского сектора Кипра.

Отметим, что в марте 2013г. кипрские банки прекратили свою работу на две недели. После этого на банковскую систему Кипра был наложен ряд ограничений. Так, в стране был введен лимит на снятие сумм с банковских карт и перевод денежных средств.

Кроме того, с 1 мая 2013г. доходность вкладов в банках Кипра снижена. В сообщении ЦБ Кипра отмечалось, что снижение доходности вкладов должно сделать дешевле выдаваемые банками кредиты. Для разных видов депозитов устанавливается потолок доходности (от 3,1% до 3,5%). Банкам, желающим удерживать ставки по вкладам выше этого уровня, придется наращивать объем основного капитала, что для переживающего тяжелый финансовый кризис Кипра затруднительно.

Напомним, потребности Кипра в финансировании оцениваются в 23 млрд евро. Без договоренности с кредиторами финансовая система Кипра потерпела бы крах, после чего Кипр стал бы первым государством, покинувшим европейский валютный блок. Финансовая система страны "раздута" до невероятных размеров по сравнению с экономикой островного государства, до этого момента являвшегося оффшорным центром.