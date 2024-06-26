Шувалова переназначили главой ВЭБ.РФ

Игорь Шувалов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Игорь Шувалов вновь назначен председателем Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ), следует из указа президента России Владимира Путина.

Впервые Шувалов возглавил ВЭБ.РФ в 2018 году, он сменил на этом посту Сергея Горькова. В 2021-м его переназначили указом Путина на пятилетний срок.

До этого он был первым заместителем председателя правительства и курировал разработку основных направлений социально-экономического развития страны.

В интервью РБК Шувалов рассказывал, что ВЭБ находился в тяжелом состоянии в 2016 году, из-за чего поменяли руководство. К моменту его прихода в организацию «кричащего кризиса» уже не было. По итогам III квартала 2018 года организация впервые получила прибыль в размере 6 млрд руб.

Шувалов родился в поселке Билибино Магаданской области, окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, защитил докторскую диссертацию на тему «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса».

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