 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Шувалова переназначили главой ВЭБ.РФ

Путин вновь назначил Шувалова главой ВЭБ.РФ
Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Игорь Шувалов вновь назначен председателем Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ), следует из указа президента России Владимира Путина.

Впервые Шувалов возглавил ВЭБ.РФ в 2018 году, он сменил на этом посту Сергея Горькова. В 2021-м его переназначили указом Путина на пятилетний срок.

До этого он был первым заместителем председателя правительства и курировал разработку основных направлений социально-экономического развития страны.

В интервью РБК Шувалов рассказывал, что ВЭБ находился в тяжелом состоянии в 2016 году, из-за чего поменяли руководство. К моменту его прихода в организацию «кричащего кризиса» уже не было. По итогам III квартала 2018 года организация впервые получила прибыль в размере 6 млрд руб.

Шувалов родился в поселке Билибино Магаданской области, окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, защитил докторскую диссертацию на тему «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса».

Материал дополняется

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин Игорь Шувалов ВЭБ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34) Инвестиции, 25 июн, 17:34 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1) Инвестиции, 25 июн, 17:34
Россия и Иран подписали стратегический газовый меморандум Бизнес, 14:40
Россиянка разгромила третью ракетку Украины на турнире WTA в Германии Спорт, 14:32
Шувалова переназначили главой ВЭБ.РФ Экономика, 14:31
Суперкомпьютер оценил шансы Украины на победу в третьем матче на Евро Спорт, 14:30
Ярмарка возможностей: как стать поставщиком столицы Отрасли, 14:29
Основателя «Полит.ру» оштрафовали на ₽150 тыс. за дискредитацию армии Политика, 14:29
Джулиан Ассанж вышел на свободу и прилетел в Австралию Политика, 14:28
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Экс-тренер сборной России по волейболу возглавил польский клуб Спорт, 14:23
WSJ узнала об отставке двух чиновников на Украине из-за связей с Западом Политика, 14:23
Финляндия признала, что ведет подготовку солдат ВСУ на своей территории Политика, 14:19
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 14:13
Последние матчи группового этапа. Что происходит на Евро Спорт, 14:05
Названы популярные страны для покупки недвижимости у россиян в 2024 году Недвижимость, 14:05
В Совбезе Армении обвинили Россию в передаче Карабаха Азербайджану Политика, 14:04