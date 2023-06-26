Власти внесли исправления в проект о долгосрочных сбережениях россиян

В новой версии законопроекта о долгосрочных сбережениях россиян в частности закреплено право правительства продлевать срок софинансирования и обновлены ситуации, когда средства можно снять досрочно без потери процентов и льгот

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Комитет Госдумы по финансовому рынку представил доработанную ко второму чтению версию правительственного законопроекта о долгосрочных сбережениях населения. РБК изучил, какие изменения появились в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся новой программы, куда граждане могут перевести свои пенсионные накопления.

Среди основных изменений относительно первоначальной редакции — исключение высшего образования ребенка из перечня ситуаций, когда накопления можно снять досрочно без потери льгот, возможность определять условия в индивидуальном порядке с негосударственным пенсионным фондом, а также право правительства продлевать трехлетний срок софинансирования сбережений. Второе чтение законопроекта запланировано на 27 июня.

О сути программы долгосрочных сбережений РБК подробно писал ранее. Она стала итогом работы по реформированию системы пенсионных накоплений граждан, которая велась с 2016 года. В итоге целью создания новой программы стало не только формирование дополнительного дохода россиян на пенсии, но и накопление сбережений в более молодом возрасте и на разные цели, а также создание финансовой подушки безопасности в случае наступления особых жизненных ситуаций. Поручение запустить программу с апреля ранее давал президент Владимир Путин.

Изменение «особых жизненных ситуаций»

По базовым правилам законопроекта гражданин начинает получать выплаты из накопленных средств либо по истечении 15 лет с момента подписания договора, либо после достижения возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин). Однако в «особой жизненной ситуации» он может снять все деньги единовременно без потери процентного дохода и государственного софинансирования. В новой версии законопроекта под такими ситуациями подразумеваются следующие:

оплата дорогостоящего лечения участнику (перечень видов дорогостоящего лечения утверждается правительством),

потеря кормильца участника.

В предыдущей версии законопроекта к особой ситуации была отнесена оплата высшего образования ребенка. О том, что это «очень острая тема для обсуждения», в интервью «РБК Инвестиции» говорил директор департамента финансовой политики Иван Чебесков. «Даже по дорогостоящему лечению там есть нюансы. Идут споры, что считать дорогостоящим лечением», — отмечал он. Среди других возможных жизненных ситуаций он называл смерть близкого родственника, получение инвалидности и покупку жилья.

Под особыми жизненными ситуациями следует понимать критические случаи, возникновение которых произошло внезапно, независимо от воли гражданина и которые требуют незамедлительного решения, заявили РБК в пресс-службе Минфина. По результатам обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с представителями НПФ, было принято решение об исключении оплаты высшего образования ребенка и его замене на случай потери кормильца, указали там.

«Исключение оплаты образования из перечня особых ситуаций не исключает возможности использования ПДС для целей накопления на образование, просто эти накопления нужно планировать с учетом сроков, заложенных в программу», — пояснили в Минфине.

Гибкий договор с НПФ

Программа долгосрочных сбережений обеспечивает участникам определенную гибкость и позволяет включать в договор положения, которые могут отличаться от установленных общих правил. Например, базовые условия программы предполагали, что после этапа накоплений регулярные выплаты гражданину должны производиться в течение десяти лет. И если в первой версии законопроекта было закреплено право гражданина по договоренности с НПФ устанавливать другой срок выплат, то в новой версии появилось также право договориться с НПФ о единовременной выплате.

«Договором долгосрочных сбережений дополнительно к назначению периодических выплат по договору долгосрочных сбережений может предусматриваться назначение единовременной выплаты по договору долгосрочных сбережений <...> в размере остатка средств на счете долгосрочных сбережений участника», — гласит новый пункт законопроекта.

«Предоставление различных вариантов выплат по программе долгосрочных сбережений сделает данный финансовый продукт интересным для различных категорий граждан», — прокомментировали РБК в Минфине.

Аналогичной позиции придерживается и ЦБ: изменения в этой части, внесенные в законопроект ко второму чтению, будут способствовать повышению привлекательности финансового продукта, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. «Действительно, ведь если один человек хочет иметь стабильный источник дохода в течение всей своей жизни, то другой может забрать все свои сбережения после получения соответствующего права и самостоятельно заняться их дальнейшим инвестированием либо потратить их на какую-то крупную покупку или покрытие серьезных расходов (например, на покупку недвижимости или на переезд в другой регион)», — описали возможные ситуации в ЦБ.

Поправки, которые были внесены в законопроект ко второму чтению, значительные и нужные, сказала РБК председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова. «Клиенту предоставят возможность выбрать период выплат — это может быть как три года, так и пять или семь. Также важно, что в законопроекте предусмотрена возможность получить единовременную выплату, включая и господдержку. Эти корректировки позволят сделать программу более гибкой, повысят ее привлекательность в глазах россиян», — считает она.

Расширение срока софинансирования

Законопроект о долгосрочных сбережениях предполагает государственное софинансирование накоплений граждан в течение первых трех лет участия в программе. Размер определяется в привязке к среднемесячному доходу, но не более 36 тыс. руб. ежегодно. Таким образом, максимально от государства каждый участник может получить 108 тыс. руб.

Небольшой срок софинансирования, заявленный Минфином, изначально вызвал дискуссию. Представители НПФ предлагали увеличить его до десяти лет, однако Минфин указывал, что в данный момент не готов принять такое решение. В результате в доработанный законопроект была включена такая формулировка:

«Срок осуществления государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений, предусмотренный настоящим пунктом, может быть продлен по решению правительства Российской Федерации».

Продление срока софинансирования долгосрочных сбережений будет зависеть от ряда условий, а также от активного участия граждан в программе долгосрочных сбережений, сказали РБК в Минфине.

Бенчмарк для НПФ

Операторами программы долгосрочных сбережений выступят негосударственные пенсионные фонды, и они будут получать вознаграждение за свою работу. В первой версии законопроекта предполагалось, что постоянное вознаграждение НПФ составит 0,6% средней совокупной стоимости средств, а переменное вознаграждение будет определено величиной до 15% дохода от инвестирования сбережений граждан.

В свежей редакции законопроекта норма о постоянном вознаграждении сформулирована так:

«Размер постоянной части вознаграждения фонда за отчетный год <...> за 2024–2026 годы не может превышать 0,6% от средней совокупной стоимости пенсионных резервов за отчетный год, за 2027 год и последующие годы не может превышать 0,5% от средней совокупной стоимости пенсионных резервов за отчетный год».

Переменное вознаграждение будет разделено на два компонента и будет рассчитываться как сумма «базовой переменной части» и «дополнительной переменной части». При этом:

базовая переменная часть вознаграждения должна составлять не более 20% величины дохода от размещения средств пенсионных резервов в той части, которая не превышает расчетную величину дохода от размещения средств, которая будет определяться с помощью «специального финансового индикатора», устанавливаемого Банком России;

дополнительная переменная часть вознаграждения фонда должна составлять не более 25% от той части, которую НПФ заработает свыше расчетной величины, определенной с помощью индикатора ЦБ.

Понятие «расчетного дохода от размещения пенсионных резервов» — это такая величина дохода, которую фонд заработал бы, если бы доходность инвестирования в отчетном году равнялась значению определенного бенчмарка, пояснили РБК в ЦБ. Сейчас в качестве рабочей версии обсуждается вариант, что таким бенчмарком может стать таргетируемая Банком России инфляция, сказал РБК источник, знакомый с ходом дискуссий по программе. О том, что бенчмарком для вознаграждения НПФ может быть уровень инфляции, говорил и Чебесков.

«Фонд будет иметь право взять в качестве базовой переменной части вознаграждения до 20% от части дохода, не превышающей расчетного дохода, и в качестве дополнительной переменной части вознаграждения до 25% дохода, превышающего расчетный доход (после вычета переменного вознаграждения). Таким образом, вводится повышенное вознаграждение за хорошие результаты инвестирования», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Тем самым для НПФ создаются дополнительные стимулы к получению более высокой доходности для клиентов, считает регулятор. Предложенные предельные размеры вознаграждения НПФ рассчитаны на основании моделирования на основе исторических данных и позволяют обеспечить сопоставимость суммарного вознаграждения НПФ в старой и новой системе, резюмировали там.

Совместно с ЦБ, Минфином и профильными участниками рынка была также проведена работа по законам-спутникам, касающимся Налогового кодекса и введения повышенного налогового вычета до 400 тыс. руб., сказала Морозова. «Мы ожидаем, что скоро эти документы будут представлены экспертному сообществу и общественности», — отметила она.