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Экономика ,  
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Запасы нефти в США выросли до рекордного уровня

Объем коммерческих запасов, 538,1 млн барр., оказался максимальным с 1982 года, когда в США начали вести статистику
BRENT BR-7.20 $41,05 +0,42%
Фото: Tom Pennington / Getty Images
Фото: Tom Pennington / Getty Images

Коммерческие запасы нефти в США без учета сырья в Стратегическом нефтяном резерве выросли до нового исторического максимума, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго. Согласно отчету ведомства, за неделю с 30 мая по 5 июня коммерческие запасы выросли на 1,1%, или 5,7 млн барр., составив к ее концу 538,1 млн барр.

Bloomberg отмечает, что этот уровень оказался максимальным с 1982 года, когда EIA начало вести статистику.

В отчете EIA говорится, что нынешний объем коммерческих запасов нефти в стране на 14% превышает средний уровень за предыдущие пять лет и на 10,8% — объем запасов на 7 июня 2019 года (было 485,5 млн барр.).

Одновременно с этим запасы нефти в хранилищах Стратегического нефтяного резерва США выросли на 2,2 млн барр., или 0,3% — до 650 млн барр.

На фоне сообщения EIA стоимость нефти на мировых рынках несколько снизилась. К 20:00 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по $40,98 за баррель (минус 0,5%), а WTI — $38,83 за баррель (минус 0,28%).

Минэнерго США предложило заплатить компаниям за отказ от добычи нефти
Экономика
Фото: David McNew / Getty Images

Весной Bloomberg сообщил, что Министерство энергетики США разработало план выплаты местным производителям компенсаций за отказ от добычи нефти, сообщает Bloomberg. По данным издания, речь идет о сделке, в рамках которой власти США выкупят у добытчиков 365 млн барр., которые де-юре станут частью национального нефтяного резерва, однако физически так и останутся под землей. В соответствии с контрактом добыча этой нефти будет заморожена на неопределенный срок, а когда ее наконец выкачают из скважин и продадут, то выручка достанется государству.

Автор: Евгений Калюков
Теги: нефть, США
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