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Прогнозы аналитиков: В ближайшее время рынок расти не будет
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Прогнозы аналитиков: В ближайшее время рынок расти не будет
Экономика, 26 июн 2008, 20:04
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Прогнозы аналитиков: В ближайшее время рынок расти не будет
В четверг, 26 июня, российский фондовый рынок вновь продемонстрировал слабость, позволив индексу ММВБ потерять 0,39%, а индексу РТС - 0,09%

В четверг, 26 июня, российский фондовый рынок вновь продемонстрировал слабость, позволив индексу ММВБ потерять 0,39%, а индексу РТС - 0,09%. Ожидаемое сохранение ставки ФРС на прежнем уровне не оказало поддержки рынку, при этом среди участников торгов преобладают пессимистичные настроения, что вкупе с теряющим порядка 1,5% американским индексом Dow Jones с большой вероятностью будет способствовать сформированию негативного внешнего фона к началу торговой сессии. Большинство экспертов сходится во мнении, что в ближайшее время отечественный рынок расти не будет.

По словам аналитика компании "Атон" Натальи Выгодиной, если оценить поведение российских бумаг в целом, то первое, что бросается в глаза, - это отсутствие единого мнения: основная часть игроков, которая еще не ушла на летний отдых, дрейфует из сектора в сектор. Последствием может стать затяжное боковое движение индексов.

По мнению вице-президента ИК "Тройка Диалог" Владислава Метнева, в ближайшие дни российский рынок акций будет снижаться из-за негативного внешнего фона. В последнее время не наблюдалось покупок ни со стороны российских, ни со стороны западных инвесторов. Выход отечественного рынка акций в середине торговой сессии четверга в небольшой "плюс" был спровоцирован закрытием коротких позиций, считает эксперт. "В целом рынок выглядит перепроданным, однако для более агрессивных покупок он должен оказаться еще на 3-4% ниже текущих уровней", - заключил он.

По словам начальника управления аналитических исследований "ВТБ Управление активами" Ивана Илюшина, среди участников торгов сохранится неопределенность, поскольку рынки по всему миру, в том числе и российские, несколько озадачены диспаритетом между тоном комментариев чиновников ФРС и значением ряда макроэкономических индикаторов, указывающих на возможность самого масштабного сокращения потребительского спроса в Америке за последние 30 лет.

Аналитик ИГ "КапиталЪ" Павел Шелехов ожидает, что на динамику торгов в пятницу окажут влияние выходящие макроэкономические данные. Однако с начала летнего периода активность игроков остается невысокой, что заметно по объемам торгов на всех биржах. "Заседание ФРС не послужило драйвером роста или падения рынков, поэтому теперь инвесторы будут ждать значимых новостей, и в дальнейшем движение российских акций будет зависеть от динамики внешних рынков", - подытожил П.Шелехов.

Портфельный менеджер ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами" Максим Бекенев отметил, что, с одной стороны, тон комментариев представителей ФРС был мягким, но, с другой стороны, произошел явный поворот в сторону ожидаемой борьбы с инфляцией. Это может привести к замедлению экономики Соединенных Штатов в среднесрочной перспективе, а также к снижению цен на сырьевые товары. Инвесторам следует обращать внимание на рынок нефти. Если спекулянты решат, что текущая ситуация может привести к снижению нефтяных котировок, они могут начать коррекционную игру на понижение. В этом случае бумаги компаний сектора и российский фондовый рынок в целом продолжат движение вниз. Если в ценах на нефть будет видна стабильность, то возможно существенное движение вверх и на рынке акций, полагает специалист.

По мнению аналитика ФК "Открытие" Гельды Союнова, российский рынок акций в течение ближайшего месяца будет торговаться на низких объемах. Торги будут в большей степени носить спекулятивный характер, и, соответственно, будет преобладать краткосрочная игра в ценовых коридорах. На принятие решений инвесторами станет оказывать влияние внешний фон, например динамика американского рынка акций и движение на сырьевых площадках. Также, вероятно, будут наблюдаться попытки игры под отчетность за 2007г. и I квартал 2008г., которая до сих пор еще публикуется у некоторых эмитентов.

Аналитик компании "Ютрэйд.ру" Алексей Соколов объяснил взлетевшие в течение дня на 5% котировки акций "Полюс Золота" подорожанием "желтого металла". В целом, по словам эксперта, ситуация на сырьевых рынках складывается позитивно: нефть снова подходит к верхней границе своего коридора, наметился отскок по ценам на никель. В пятницу после негативной недели российский рынок может показать небольшую восходящую коррекцию. Внешние площадки, скорее всего, будут торговаться разнонаправленно и не окажут существенной поддержки отечественным бумагам, однако спекулятивной фиксации прибыли по коротким позициям хватит, чтобы показать рост в пределах 1%. "По некоторым бумагам уже стоит попробовать открыть длинные позиции, наилучшие кандидаты для покупки - ГМК "Норильский никель" и Сбербанк. По остальным бумагам стоит дождаться преодоления нефтью верхней границы коридора на уровне 140 долл./барр.", - заключил А.Соколов.

Максим Звягинцев
Quote.rbc.ru

Теги: Фондовый рынок
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