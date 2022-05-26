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Moody's назвало семь рисков для экономик G20

Всего эксперты агентства насчитали семь главных рисков, которые угрожают развитию экономик стран «Большой двадцатки»; в то же время украинский кризис, судя по его последствиям и угрозам, поместили на первое место
Фото: Elizabeth Frantz / Getty Images
Фото: Elizabeth Frantz / Getty Images

Большинство экономик стран «Большой двадцатки» сохранят в 2022 и 2023 годах «благоприятные темпы роста», однако существуют риски, которые могут омрачить и подорвать этот прогноз, сообщили эксперты международного агентства Moody's в своем обзоре глобальной макроэкономики.

Всего они увидели семь глобальных рисков:

  1. Эскалация российско-украинского конфликта и более широкие санкции в отношении нефти и газа.
    В этом случае произойдет резкий рост мировых цен на нефть, газ и продовольствие, «что сделает товары первой необходимости недоступными для домашних хозяйств по всему миру». Европе в этом случае угрожает рецессия, а импортеры энергоносителей и продовольствия столкнутся с падением экономической активности.
  2. Продолжительные сбои в цепочке поставок.
    Пока китайское правительство сохраняет действующую политику борьбы с пандемией COVID, сохраняются риски периодического закрытия заводов и портов в КНР, а это подразумевает наличие высоких рисков сбоев в цепочках поставок по всему миру.
  3. Более значительное, чем ожидалось, замедление экономического роста в Китае.
    В случае спада на рынке недвижимости и обострения последствий карантина в КНР под угрозой окажутся торгующие там страны и компании. При этом снижение цен на сырьевые товары, вызванное падением спроса со стороны Китая, частично компенсирует ценовой шок на сырьевых рынках.
  4. Ужесточение денежно-кредитной политики.
    Денежно-кредитная политика влияет на экономику через кредитование со значительным запаздыванием. Таким образом, существует риск, что в полной мере последствия ужесточения денежно-кредитной политики начнут ощущаться в то время, когда потребительский спрос уже будет замедляться. Последствия одновременного повышения процентных ставок и сокращения балансов центральных банков могут быть менее благоприятными, чем ожидают сами центробанки. Корректировать денежно-кредитную политику, чтобы замедлить спрос и снизить инфляцию, будет сложно и чревато ошибками.
  5. Социальные риски.
    Неполное восстановление экономик после пандемии приводит к падению доходов и числа рабочих мест, а также к росту стоимости жизни. Это может вызвать разочарование в национальных и международных институтах и стать питательной средой для протекционистской политики и прихода к власти популистских лидеров. От этого не застрахованы не только развивающиеся страны, но и страны с развитой экономикой.
  6. Другие геополитические риски.
    Растущая роль Китая и развивающихся рынков в мировом населении, экономике и финансовых потоках привела к тому, что их голоса на международной арене стали весомее. При этом геополитические разногласия, сталкивающие Китай и Россию с США и другими западными державами, усилились за последние два года. Если геополитика начнет определять все больше экономических решений, то мир вступит в период большей неопределенности и меньшей предсказуемости, а выгоды от процесса глобализации 1990-х и 2000-х могут быть «обращены вспять».
  7. Новые волны эпидемий.
    Спустя более двух лет после начала пандемии большинство стран отменяют ограничения, призванные замедлить распространение вируса, и переходят к нормальному состоянию. Но прогресс может быть затруднен, если появятся новые устойчивые к вакцинам и опасные варианты вируса.

После начала Россией специальной военной операции на Украине страны Запада ввели несколько пакетов санкций против Москвы. Глава американского Министерства торговли Джина Раймондо на форуме в Давосе 24 мая заявила, что цель санкций со стороны США — прекратить военные действия на Украине, в том числе путем лишения России преимуществ участия в глобальной экономике.

«Они должны быть лишены преимуществ, которые дает глобальная экономика и глобальный экономический порядок на долгое время. Эти экспортные ограничения не исчезнут в ближайшее время», — сказала тогда Раймондо.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал меры против России «откровенным разбоем» и «рейдерским захватом». Он заявил, что «обоюдоострое санкционное оружие» повлияет на все страны мира.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Moody's глобальная экономика прогноз
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