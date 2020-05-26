Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции

Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg. В стране, власти которой отказались от введения строгих ограничений из-за пандемии коронавируса, растет уровень безработицы

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Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg.

По данным статистического управления Швеции, в апреле безработица в стране выросла до 7,9%, что оказалось выше прогнозов.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%. Однако, по мнению аналитика агентства Йоханны Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

На фоне роста безработицы власти обсуждают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Это предложение уже раскритиковали профсоюзы и оппозиция: лидеры последней уже пригрозили объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену, если поправки будут приняты.