Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 71,6 (-0,28) Quote, 25 мая, 16:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 77,88 (-0,56) Quote, 25 мая, 16:04
Четыре автомобиля столкнулись на юге МКАД Общество, 02:43 Власти Карелии отменили ограничения по времени продажи алкоголя Общество, 02:25 Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ Общество, 02:20 Суд отпустил под залог подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета Политика, 01:57 Три человека погибли в ДТП в Тульской области Общество, 01:27 Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции Экономика, 01:21 У переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось зрение Политика, 01:12 Эксперты составили рейтинг лучших игроков финалов ЛЧ в XXI веке Спорт, 00:59 Небензя назвал соглашение об ассоциации Украины и ЕС детонатором Майдана Политика, 00:39 ВОЗ направит в Китай миссию для изучения происхождения коронавируса Общество, 00:29 Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров Общество, 00:00 Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по долгам Финансы, 00:00 Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года Экономика, 00:00 Пожар произошел на территории ТЭЦ на юге Москвы Общество, 25 мая, 23:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции

Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg. В стране, власти которой отказались от введения строгих ограничений из-за пандемии коронавируса, растет уровень безработицы
Фото: Adam Ihse / TT News Agency / Reuters
Фото: Adam Ihse / TT News Agency / Reuters

Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg.

По данным статистического управления Швеции, в апреле безработица в стране выросла до 7,9%, что оказалось выше прогнозов.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%. Однако, по мнению аналитика агентства Йоханны Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

На фоне роста безработицы власти обсуждают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Это предложение уже раскритиковали профсоюзы и оппозиция: лидеры последней уже пригрозили объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену, если поправки будут приняты.

Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
Политика

Неделей ранее Bloomberg сообщил, что Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны. По словам министра финансов страны Магдалены Андерссон, экономика Швеции в 2020 году сократится на 7%.

В борьбе с эпидемией коронавируса власти Швеции выбрали нестандартный подход, отказавшись вводить в стране жесткие ограничения. Открытыми там остались общественные места, кафе, начальные школы и детские сады, а запрет введен лишь на собрание в одном месте больше 50 человек. Жителям рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать удаленно и избегать контакта с пожилыми людьми.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировали 33,8 тыс. заразившихся, число жертв заболевания превысило 4 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Швеция, безработица, коронавирус
Материалы по теме
Советник правительства Швеции назвал две главные меры по борьбе с вирусом
Политика
В Швеции выявили первого заразившегося коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter