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В Банке Англии призвали британцев признать, что они стали беднее

Главный экономист Банка Англии Пилл призвал британцев признать, что они стали беднее
Британцы не хотят признать, что жить им стало хуже, однако сейчас все «должны нести часть бремени», заявил Пилл. В марте Банк Англии в 11-й раз подряд повысил ключевую ставку. Она достигла максимума с 2008 года
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Гражданам Великобритании придется смириться с тем, что они стали жить хуже, и перестать просить о повышении зарплат, заявил главный экономист Банка Англии Хью Пилл.

«Если стоимость того, что вы покупаете, выросла по сравнению с тем, что вы продаете, вы окажетесь в худшем положении. Поэтому каким-то образом в Великобритании кто-то должен признать, что он находится в худшем положении, и перестать пытаться поддерживать свою реальную покупательную способность, повышая цены, будь то за счет повышения зарплаты или перекладывания затрат на энергию на клиентов. И то, с чем мы сталкиваемся сейчас, — это нежелание признать, что да, нам всем хуже, и мы все должны нести часть бремени», — сказал Пилл (цитата по Telegraph).

В марте Банк Англии в 11-й раз подряд повысил ключевую ставку. Она поднялась на 25 базисных пунктов, до 4,25%. Это максимум с 2008 года. Решение было принято вслед за ФРС США, которая подняла ставку до самого высокого уровня с 2007 года, — тоже на 0,25 п.п., до диапазона 4,75–5% годовых.

Как сообщало Национальное статистическое управление Великобритании, в феврале инфляция в стране ускорилась с 10,1 до 10,4%. При этом экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение до 9,9%.

Эксперты, опрошенные Financial Times, ожидают, что в 2023 году Великобритания столкнется с наиболее сильной рецессией по сравнению с другими странами G7. По мнению большинства экспертов, инфляционный шок, вызванный пандемией коронавируса и боевыми действиями на Украине, будет ощущаться в стране дольше. Из-за этого Банк Англии будет вынужден поддерживать процентную ставку на высоком уровне, а правительство — проводить жесткую фискальную политику. Однако к концу года инфляция снизится, а экономика вернется к росту, прогнозируют экономисты.

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Великобритания Банк Англии Инфляция
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