В Банке Англии призвали британцев признать, что они стали беднее

Британцы не хотят признать, что жить им стало хуже, однако сейчас все «должны нести часть бремени», заявил Пилл. В марте Банк Англии в 11-й раз подряд повысил ключевую ставку. Она достигла максимума с 2008 года

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Гражданам Великобритании придется смириться с тем, что они стали жить хуже, и перестать просить о повышении зарплат, заявил главный экономист Банка Англии Хью Пилл.

«Если стоимость того, что вы покупаете, выросла по сравнению с тем, что вы продаете, вы окажетесь в худшем положении. Поэтому каким-то образом в Великобритании кто-то должен признать, что он находится в худшем положении, и перестать пытаться поддерживать свою реальную покупательную способность, повышая цены, будь то за счет повышения зарплаты или перекладывания затрат на энергию на клиентов. И то, с чем мы сталкиваемся сейчас, — это нежелание признать, что да, нам всем хуже, и мы все должны нести часть бремени», — сказал Пилл (цитата по Telegraph).

В марте Банк Англии в 11-й раз подряд повысил ключевую ставку. Она поднялась на 25 базисных пунктов, до 4,25%. Это максимум с 2008 года. Решение было принято вслед за ФРС США, которая подняла ставку до самого высокого уровня с 2007 года, — тоже на 0,25 п.п., до диапазона 4,75–5% годовых.

Как сообщало Национальное статистическое управление Великобритании, в феврале инфляция в стране ускорилась с 10,1 до 10,4%. При этом экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение до 9,9%.

Эксперты, опрошенные Financial Times, ожидают, что в 2023 году Великобритания столкнется с наиболее сильной рецессией по сравнению с другими странами G7. По мнению большинства экспертов, инфляционный шок, вызванный пандемией коронавируса и боевыми действиями на Украине, будет ощущаться в стране дольше. Из-за этого Банк Англии будет вынужден поддерживать процентную ставку на высоком уровне, а правительство — проводить жесткую фискальную политику. Однако к концу года инфляция снизится, а экономика вернется к росту, прогнозируют экономисты.