Мишустин заявил, что ВВП России впервые преодолел отметку ₽200 трлн

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Российская экономика продолжает уверенно расти последние два года. Темпы ее роста в шесть раз превышают показатели европейской экономики, где в ряде стран наблюдается рецессия, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Уже второй год подряд наша экономика движется темпами, которые превосходят среднемировые. Именно такую цель определил президент. Россия входит в «четверку» крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — сказал Мишустин. По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,1%, впервые преодолев отметку 200 трлн руб.

По словам Мишустина, для обеспечения устойчивости российской экономики в условиях «беспрецедентных санкций» необходима «самодостаточная промышленность». На увеличение ВВП 2024 года наибольшее влияние оказал рост добавленной стоимости в таких отраслях, как информация и связь (+11,9%), гостиницы и рестораны (+9,6%), оптовая и розничная торговля (+6,9%), обрабатывающие производства (+7,6%).

Увеличение ВВП связано с ростом в секторах информации, связи, торговли и обрабатывающей промышленности, что свидетельствует о диверсификации российской экономики. В условиях санкций Россия стремится к независимости в критически важных отраслях, что может послужить основой для долгосрочного экономического роста, заявил Мишустин.

Также в своем выступлении в Госдуме Михаил Мишустин отметил необходимость роста экономики, соблюдая баланс с макроэкономической стабильностью и качеством жизни. Мишустин заявил, что «нельзя постоянно иметь очень высокие темпы роста, однако именно балансы и экономика предложения дадут нам соответствующий результат». По его словам, важно наращивать темпы роста в той степени, в которой это не противоречит другим важным аспектам экономической стабильности.