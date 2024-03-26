Куратор «мусорной реформы» отчитался о росте переработки отходов в России

Если в 2018 году, до начала мусорной реформы, на переработку отправлялось лишь 2% всех отходов, то по итогам 2023 года доля переработки составила около 13%. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Доля коммунальных отходов, отправляющихся на переработку, выросла более чем в шесть раз с начала так называемой мусорной реформы — с 2 почти до 13%. Такие данные привел гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на расширенном заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. РБК следил за трансляцией.

Мусорная реформа стартовала в России в 2019 году. Согласно представленной Буцаевым презентации, по итогам 2018 года в стране было образовано 66 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из них на утилизацию (то есть переработку, или введение во вторичный оборот) было направлено 2%, остальные 98% захоронили на мусорных полигонах. Сортировку прошли 11% образованных отходов.

Спустя пять лет реализации реформы количество отходов сократилось: в 2023 году было образовано 46 млн т ТКО. Из них сортировку прошли более половины — около 53%. Из общего количества на переработку направлено 12,8%, на объекты временного накопления — 6,7%, а на полигоны вывезли 80,5% ТКО (из этих цифр следует, что примерно четверть отсортированных отходов была отправлена на дальнейшую переработку, а три четверти — на полигоны).

В натуральном выражении количество переработанного мусора выросло в 4,5 раза — с 1,3 млн т до 5,9 млн т.

Почему тормозит переработка

Плановые показатели, заложенные в федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» (входит в нацпроект «Экология»), были перевыполнены, сообщил Буцаев. Так, план по сортировке на 2023 год составлял 39,7% от всех ТКО, по переработке — 9,2%.

Глава РЭО отметил «значительное превышение» в реализации инфраструктурных проектов по обработке и сортировке отходов над проектами по переработке. «Это связано с тем, что у нас до определенного момента инструмента возврата инвестиций в отрасли утилизации не было без принятия соответствующих изменений в расширенную ответственность производителя. Они в настоящий момент в основном приняты, и мы рассчитываем, что это позволит существенно изменить темпы создания объектов утилизации», — сказал Буцаев.

С 2019 года было введено в эксплуатацию всего 250 объектов по обращению с отходами: 134 из них занимаются обработкой ТКО, 65 — утилизацией и 17 предназначены для захоронения мусора.

Согласно презентации Буцаева, за пять лет реформы построены объекты по сортировке отходов мощностью 20,4 млн т, по утилизации — мощностью 6,1 млн т, по захоронению — 4,6 млн т. К 2030 году планируется ввести еще мощности для обработки 22 млн т ТКО, переработки 14,2 млн т, захоронения 11,9 млн т. Кроме того, в планах построить мощности для энергоутилизации (то есть сжигания) 3,35 млн т отходов.

Комитет Госдумы по экологии в заключении по итогам заседания со ссылкой на Счетную палату указал на низкие темпы создания мощностей по утилизации ТКО. «Вместо планируемых 7,4 млн т по утилизации ТКО в 2024 году показатель был снижен до 6,1 млн т», — обратил внимание комитет.

По мнению депутатов, в 2024–2025 годах «существует риск недостижения целевого показателя» федерального проекта по обращению с отходами. Они обращают внимание, что в марте 2023 года целевые показатели по утилизации ТКО составляли 12,1% в 2024 году и 19,6% в 2025 году. Однако в 2024 году формулировка показателя была скорректирована, и теперь он формулируется как «доля направленных на обезвреживание и утилизацию отходов». Значения целевого показателя также были снижены, в 2025 году запланировано направить на утилизацию 13,4% отходов, в 2026 году — 13,7%.

«Снижение показателя связано с невозможностью финансирования новых инвестиционных проектов по созданию объектов утилизации ТКО в связи со значительным повышением ключевой ставки Центробанка (до 16% годовых. — РБК). В частности, для самой популярной меры поддержки инвестиционных проектов — зеленых облигаций — расходы на субсидирование процентов существенно выросли. Бюджетные средства в настоящее время направляются на завершение уже профинансированных объектов», — поясняется в заключении комитета.

Комитет отмечает также, что изменения в части учета объемов по обезвреживанию ТКО не соответствуют самой концепции проекта, направленного на создание мощностей по переработке отходов. «Вместо переработки упор сделан на сокращение массы отходов и понижение их класса опасности», — говорится в документе. Обезвреживание может включать в себя сжигание отходов. Кроме того, до сих пор не предложены обеспечивающие возврат инвестиций меры по стимулированию строительства объектов по утилизации органических отходов, которые составляют 25–30% от общего объема ТКО, указывает комитет.