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Европарламент одобрил кредит Украине на сумму €1,8 млрд
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Европарламент одобрил кредит Украине на сумму €1,8 млрд
Украинский кризис, 26 мар 2015, 00:10
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Европарламент одобрил кредит Украине на сумму €1,8 млрд
Депутаты Европарламента проголосовали за выделение Украине кредита на сумму €1,8 млрд. Эти средства должны пойти на структурные реформы. Первый транш от ЕС Киев может получить уже летом
Фото: Getty Images

Евросоюз намерен оказать кредитную поддержку Украине на сумму €1,8 млрд, чтобы помочь этой стране справиться с краткосрочным разрывом платежного баланса — такое решение было принято депутатами Европарламента, говорится в его сообщении.

Выплата кредита будет связана c проведением Украиной структурных реформ, которые должны решить проблемы, вызвавшие нынешний кризис.

Европарламентарии проголосовали за соответствующее решение Еврокомиссии без внесения в него поправок 492 голосами. Против оказались 107 депутатов и 13 воздержались.

После оформления соглашения между ЕС и Украиной средства поступят непосредственно в бюджет Украины. Две трети оговоренной суммы могут быть выплачены до конца этого года и оставшаяся треть в первом квартале следующего года. Первый транш в размере € 600 млн Киев может получить уже летом. Для кредита Еврокомиссия привлечет средства на международном рынке облигаций и предоставит их Украине под те же проценты, что и получила от внешних кредиторов.

Структурными проблемами Украины, на решение которых должен пойти кредит, Европарламент называет коррупцию, вооруженный конфликт на востоке страны, торговые ограничения со стороны России и спор с ней из-за газовых долгов. Украина потеряла доступ к международному кредитному рынку и лишена способности самостоятельно брать кредиты.

Накануне агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Украины с Саа3 до Са с негативным прогнозом. Причиной снижения рейтинга стали планы украинских властей по реструктуризации большей части украинских евробондов. По оценкам агентства, частные инвесторы, вкладывающиеся в экономику Украины, рискуют понести убытки.

Киев планирует реструктуризировать долги на сумму $15,3 млрд в ближайшие 4 года. Среди крупнейших кредиторов Украины — Россия. Сумма долга Киева перед Москвой составляет $3 млрд, при этом украинская сторона должна выплатить долг до конца 2015 года. Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявлял, что Украина обращалась к России с просьбой о реструктуризации долга, однако Москва не может принять такое решение.

Суммарный объем международной помощи Украине составит $40 млрд. Из этой суммы $17,5 млрд выплатит МВФ. Первый транш от фонда в размере $5 млрд Украина получила 13 марта.

Автор: Евгений Королев.
Теги: Европарламент , кредит , Украина
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