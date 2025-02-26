Газпромбанк оценил угрозы для инфраструктурной стройки на фоне ставки ЦБ

Газпромбанк оценил возможное удорожание инфраструктурных проектов из-за текущих экономических условий в течение года в ₽136 млрд: ₽91 млрд — это вклад инфляции, еще ₽45 млрд — рост стоимости банковского финансирования

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Газпромбанк оценивает потенциальное удорожание находящихся у него на рассмотрении государственно-частных проектов в течение года в 136 млрд руб. Речь идет о проектах, по которым в этом году могут быть подписаны соглашения или которые могут быть профинансированы, с общим объемом капитальных затрат на 1 трлн руб. Презентацию с расчетами представил на пленарной сессии форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса» первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, передает корреспондент РБК.

Из озвученной топ-менеджером суммы инфляция и другие внешние факторы могут увеличить смету проектов на 91 млрд руб., или на 9,1%. Оставшиеся 45 млрд руб. — рост стоимости финансирования, которая рассчитана исходя из сравнения нового прогноза размера ключевой ставки Центрального банка России с прогнозом 2024 года.

В феврале 2024 года Центральный банк оценивал уровень ключевой ставки в 2025 году в 8–10%, в 2026 году — в 6–7%. На февральском заседании 2025 года регулятор оценил средний уровень ставки в текущем году в 19–22%, в 2026 году — в 13–14%, в 2027-м — в 7,5–8,5%. Газпромбанк рассчитал увеличение стоимости заемного банковского финансирования (на 45 млрд руб. — РБК) исходя из увеличения средней прогнозной ставки регулятора.

Чичканов отметил, что несколько проектов сегодня «останавливаются» из-за сомнений региональных властей о целесообразности их реализации в текущих экономических условиях. По каким проектам сейчас замедлились переговоры с региональными властями, он не уточнил.

«Несмотря на рост стоимости внебюджетного финансирования, на процентные издержки по проекту, стоимость строительства все равно растет опережающими темпами. Региональным властям, которые сейчас думают, останавливать проект или нет, надо понимать, что откладывание проекта делает его дороже быстрее, чем растет ключевая ставка», — подчеркнул он.

По оценке топ-менеджера, откладывание проекта хотя бы на год суммарно ведет к увеличению его стоимости на 20%. «Текущий период высоких ставок нужно использовать как подготовительный этап — для разработки проектно-сметной документации, подписания предварительных соглашений, экспертизу, согласование всевозможных льготных мер институтов развития. Тогда через год, допустим, когда ситуация станет более благоприятной, мы будем иметь на руках готовый к реализации проект. Если отказаться от проекта сейчас — через год нам нечего будет строить», — заключил Чичканов.

В Газпромбанке ранее заявляли, что совокупный объем проектов ГЧП с участием Газпромбанка и инфраструктурного холдинга ООО «ГПБ-ИХ», включая инвестиционные инициативы в стадии проработки, составляет 4,2 трлн руб. Сегодня банк реализует проекты в 30 регионах, среди которых пусковые комплексы ЦКАД в Подмосковье, Мытищинская хорда, автодороги Солнцево — Лыткарино — Железнодорожный и Виноградово — Болтино — Тарасовка в Подмосковье, обходы Омска и Хабаровска, инфекционная больница в Новосибирске, филармония и Арктический центр в Якутии.

Какие угрозы отрасли несут инфляция и высокая ставка ЦБ

В декабре 2024 года Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК, объединяет крупнейших игроков отрасли, в том числе «Нацпроектстрой», «Трансстроймеханизацию», «Автобан» и других) подготовила аналитический обзор, в котором говорилось о возможной «деградации отрасли» на фоне отсутствия крупных госзаказов в 2025 году, смещении финансирования по действующим контрактам на несколько лет, увеличении стоимости финансирования и издержек. В частности, это может привести к росту убытков и банкротству подрядных организаций, массовому высвобождению персонала и невозможности оперативной мобилизации отрасли в будущем в сжатые сроки.

В ноябре НАИК предлагала Минтрансу меры господдержки, которые помогли бы отрасли сдержать негативные факторы: продолжающееся санкционное давление, высокую инфляцию и рост ключевой ставки.

В частности, ассоциация предлагала разрешить изменять по соглашению сторон существенные условия контрактов, продлить до конца 2025 года возможность не устанавливать требования обеспечения контракта и гарантийных обязательств по нему, размещать часть авансовых платежей на обособленных банковских счетах, чтобы минимизировать стоимость привлекаемых кредитных средств.

РБК направил запросы в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина, Минстрой, Минэкономразвития и Минтранс.