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Операторам разрешат разрыв договора связи после трех месяцев без звонков

Правительство утвердило обновленные правила оказания услуг связи с 1 сентября
С 1 сентября россияне смогут разрывать договоры с сотовыми операторами в любой момент, условием для этого станет оплата оказанных услуг. Операторы смогут разрывать договор, если услуши связи не использовались три месяца
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российские абоненты с 1 сентября смогут разрывать договоры с сотовыми операторами в любой момент при условии оплаты оказанных услуг. Об этом говорится в постановлении правительства «Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи».

«Абонент вправе в любой момент в одностороннем порядке расторгнут договор при условии оплаты оказанных услуг телефонной связи. Отсутствие использования услуг связи абонентом в период, установленный в договоре, но не менее 90 календарных дней, признается конклюдентными действиями, направленными на расторжение договора по инициативе абонента», — говорится в постановлении.

Согласно обновленным правилам, также с 1 сентября абоненты получат возможность дистанционно поменять оператора с сохранением своего телефонного номера. Для этого необходимо будет использовать электронную подпись.

Абоненты также будут получать информацию о подключении дополнительных услуг несколькими способами: в письменной форме, с помощью уведомления в личном кабинете в приложении сотового оператора, через СМС, а также голосовым вызовом. Отмечается, что такие предупреждения должны быть отправлены не менее чем за 10 дней до их вступления в силу. При этом абонент может отказаться получать СМС об изменении тарифов, однако в этом случае необходимо будет указать иной способ извещения.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости
Сотовым операторам с 1 сентября разрешили не обслуживать юридических лиц, которые не предоставили данные о сотрудниках-владельцах сим-карт. В этом случае оператора обязали предварительно запросить соответствующую проверку через Единую систему идентификации и аутентификации.

Обновленные правила оказания услуг телефонной связи будут действовать в течение шести лет, говорится в распоряжении кабмина.

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Теги
Юлия Овчинникова
Кабмин РФ сотовые операторы абоненты Россия
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