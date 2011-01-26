Западные рынки: большинство индексов скорректировалось вниз

Мировые рынки сделали попытку скорректироваться на прошлой неделе (с 17 по 21 января). В результате по многим индексам наблюдалась отрицательная динамика

Мировые рынки сделали попытку скорректироваться на прошлой неделе (17-21 января). В результате по многим индексам наблюдалась отрицательная динамика.



Биржи США



Торговая неделя 17-21 января на американском рынке акций завершилась без единой динамики. За пять торговых сессий индекс американского фондового рынка Standard & Poor"s 500 сократился на 0,8% - до 1283,4 пункта. Индекс NASDAQ Composite по итогам недели потерял в цене 2,4%, остановившись на отметке 2689,5 пункта. И лишь индексу Dow Jones Industrial Average удалось завершить неделю в "плюсе". На конец торговой сессии 21 января он составил 11871,8 пунктов, прибавив 0,7%.



Основным негативным фактором стали макроэкономические публикации из Китая, приведшие к резкому падению на всех без исключения площадках. Несмотря на рост ВВП, промпроизводства и продаж в конце прошлого года, очередное повышение инфляции дало почву разговорам о новом повышении ставок ЦБ Китая, отмечают в ФГ "Доходъ".



По данным Промсвязьбанка, в лидерах снижения рынка акций США на прошлой неделе оказался технологический сектор в контексте фиксации игроками прибыли в акциях компаний Apple (-6,2%) на фоне сообщений о том, что глава корпорации Стив Джобс ушел на больничный. Компания Google (-2,0%) представила неплохой отчет, но сообщила, что исполнительный директор компании Шмидт уходит в отставку, а его место займет один из основателей Google Ларри Пейдж, это, возможно, является индикатором наличия определенных проблем.



В то же время, отчеты General Electric (GE) и IBM, обогнавшие в первом случае по прибыли, а во втором по выручке ожидания аналитиков и повысившие прогнозы по доходам на текущий квартал привели к росту стоимости их акций на 4,9% и 3,7% соответственно. Поскольку и GE и IBM являются компонентами индекса "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average (DJIA), последний по итогам короткой недели повысился на 0,7%, продлив тем самым период непрерывного роста до восьми недель, отмечает руководитель аналитической службы Трейд Инвест Сергей Коробков.



В последнюю неделю января основными макроэкономическими событиями, напрямую влияющими на настроения участников рынка, будут: заседание ФРС, предварительные данные о динамике ВВП США за IVквартал 2010г. и изменения в объеме заказов на товары длительного пользования в декабре. Что касается заседания ФРС, то никто из наблюдателей и участников рынка не ожидает сейчас от монетарных властей каких-либо принципиально новых решений.



По мнению специалистов ФГ "Доходъ", на текущей неделе, скорее всего, ключевые индикаторы рынка восстановят свои позиции. Позитив с фондовых площадок никуда не делся, а последние корпоративные отчеты и публикации не устают радовать.



Руководитель аналитической службы Трейд Инвест, прогнозирует снижение на 2-3% от нынешнего уровня в диапазон 1250-1260 пунктов индекса широкого рынка S&P500, с последующей консолидацией и отскоком на 15-20 единиц. Затем вероятно возникновение более мощного нисходящего движения.



Европа



На европейских площадках также преобладала отрицательная динамика. По итогам недели с 17 по 21 января 2011г. британский индекс FTSE 100 сократился на 1,8% - до 5896,3 пункта, немецкий DAX снизился на 0,2% - до 7062,4 пункта. Между тем французский индекс CAC 40 закрылся в положительной зоне. Он увеличился на 0,9% и достиг отметки 4017,5 пункта.



По словам аналитиков Промсвязьбанка, европейские индексы преимущественно снижались на прошлой неделе в контексте растущих опасений ужесточения мировыми монетарными властями денежной политики, на фоне ускорения роста потребительских цен в Еврозоне и более заметном, чем ожидалось, росте ВВП и промышленного производства в Китае.



Так, рост потребительских цен в еврозоне в декабре достиг 2,2%, что превысило целевой уровень Европейского центробанка (ЕЦБ) в 2% впервые более чем за 2 года.



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