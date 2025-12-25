Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для производителей из России

Минпромторг подготовил проект постановления, который предполагает отсрочку на оплату утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобильной техники и прицепов.

Ведомство предлагает перенести на декабрь 2026 года сроки оплаты за четвертый квартал 2025 года и за первый — третий кварталы 2026 года.

