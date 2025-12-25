«Ромир» определил долю свободных денег россиян

В ноябре доля «свободных денег» сохранила значения октября — 17,2%. По оценкам «Ромира», отсутствие традиционного снижения индекса говорит о том, что на смену «предновогоднему ажиотажу» у россиян пришла «сберегательная стратегия»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По итогам ноября 2025 года доля средств, которые остаются у россиян после закрытия базовых потребностей, составила 17,2%, говорится в исследовании «Ромира», с которым ознакомился РБК.

Согласно данным «Ромира», относительно октября доля так называемых «свободных денег», которые российские семьи могут потратить на отдых, развлечения, ремонт или отложить, не изменилась. Однако относительно ноября прошлого года сократилась на 1 п. п.

«Свободные деньги» в контексте данного исследования — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других необходимых услуг. Расчет показателя производится ежемесячно на базе Потребительской панели «Ромир», которая основана на данных потребления 40 тыс. россиян из 15 тыс. домохозяйств в более чем 400 городах и населенных пунктах городской и сельской России.

По словам директора по работе с клиентами FMCG и ретейла «Ромир» Анастасии Сидориной, отсутствие традиционного ноябрьского снижения индекса говорит о том, что «предновогодний ажиотаж уступил место жесткой сберегательной стратегии». «Покупатели осознанно сокращают физическое потребление, и декабрь покажет, является ли это временной паузой или долгосрочным трендом на охлаждение рынка», — сказала она.

В исследовании также говорится, что в ноябре среднестатистическая российская семья потратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 376 руб. По сравнению с октябрем расходы выросли на 5,9%. Большую часть корзины составили продовольственные товары, на них россияне в среднем потратили 22 312 руб. или 53% от общего объема. Средний чек на товары повседневного спроса у российского жителя составил 974 руб.