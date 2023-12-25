«Коммерсантъ» узнал об исключении для Москвы из закона о держателях котла

Сейчас в Москве «Россети» и ОЭК обе выступают «держателями котла». Однако по новому законопроекту только одна компания получит системообразующий статус. По формальным признакам ею должны были стать «Россети», что не устроило мэрию

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство согласилось предоставить особый системообразующий статус сразу двум сетевым компаниям в Москве — ПАО «Россети Московский регион» (подконтрольно госкомпании «Россети») и АО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК, принадлежит департаменту городского имущества Москвы), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на последнюю версию законопроекта о создании системообразующих территориальных сетевых организаций (ТСО) в регионах.

Предполагалось, что во всех регионах страны только одна электросетевая компания получит системообразующий статус. У «Россетей» в Москве значительно больше оборудования, поэтому по формальному признаку именно они должны получить особые права, что не устроило мэрию столицы, которой принадлежит ОЭК, указывает издание. Согласно законопроекту компания с системообразующим статусом автоматически становится единственным «держателем котла», поясняет «Коммерсантъ».

По словам источников, дискуссия между мэрией и Минэнерго длилась с прошлого года. В правительство были направлены письма, подписанные мэром Сергеем Собяниным, с просьбой сделать исключение для Москвы. В мае этого года аппарат правительства поручил Минэнерго «согласовать разрабатываемый законопроект» со столичным правительством. Именно «поправка Сергея Собянина» тормозила внесение законопроекта в правительство и Госдуму, рассказали два собеседника.

В итоге в закон «О статусе столицы РФ» будет внесена поправка, согласно которой в городе «допускается функционирование двух системообразующих ТСО в определенных границах зон деятельности».

В то же время в «Россетях» настаивают на продолжении дискуссии. «Полагаем, что любые исключения из вышеуказанной концепции требуют обсуждения на площадке аппарата правительства РФ», — сказали там.

Сейчас «Россети» и ОЭК обе выступают «держателями котла» (собирают с потребителей деньги за передачу электроэнергии). Выручка ОЭК в 2022 году составила 42,54 млрд руб., чистая прибыль — 13,15 млрд руб. Выручка «Россетей» в 2022 году — 198,28 млрд руб., чистая прибыль — 11,4 млрд руб.

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Источники газеты не исключают, что другие регионы тоже захотят получить особые права — например, Санкт-Петербург, где работают «Россети» и принадлежащая городским властям АО «ЛОЭСК».

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Москвы.