 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал об исключении для Москвы из закона о держателях котла

«Коммерсантъ»: две сетевые компании Москвы получат системообразующий статус
Сейчас в Москве «Россети» и ОЭК обе выступают «держателями котла». Однако по новому законопроекту только одна компания получит системообразующий статус. По формальным признакам ею должны были стать «Россети», что не устроило мэрию
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство согласилось предоставить особый системообразующий статус сразу двум сетевым компаниям в Москве — ПАО «Россети Московский регион» (подконтрольно госкомпании «Россети») и АО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК, принадлежит департаменту городского имущества Москвы), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на последнюю версию законопроекта о создании системообразующих территориальных сетевых организаций (ТСО) в регионах.

Предполагалось, что во всех регионах страны только одна электросетевая компания получит системообразующий статус. У «Россетей» в Москве значительно больше оборудования, поэтому по формальному признаку именно они должны получить особые права, что не устроило мэрию столицы, которой принадлежит ОЭК, указывает издание. Согласно законопроекту компания с системообразующим статусом автоматически становится единственным «держателем котла», поясняет «Коммерсантъ».

«Россети» предложили запретить бизнесу бесплатный уход на свои генераторы
Бизнес
Фото:Андрей Бикбаев / ТАСС

По словам источников, дискуссия между мэрией и Минэнерго длилась с прошлого года. В правительство были направлены письма, подписанные мэром Сергеем Собяниным, с просьбой сделать исключение для Москвы. В мае этого года аппарат правительства поручил Минэнерго «согласовать разрабатываемый законопроект» со столичным правительством. Именно «поправка Сергея Собянина» тормозила внесение законопроекта в правительство и Госдуму, рассказали два собеседника.

В итоге в закон «О статусе столицы РФ» будет внесена поправка, согласно которой в городе «допускается функционирование двух системообразующих ТСО в определенных границах зон деятельности».

В то же время в «Россетях» настаивают на продолжении дискуссии. «Полагаем, что любые исключения из вышеуказанной концепции требуют обсуждения на площадке аппарата правительства РФ», — сказали там.

Сейчас «Россети» и ОЭК обе выступают «держателями котла» (собирают с потребителей деньги за передачу электроэнергии).

Выручка ОЭК в 2022 году составила 42,54 млрд руб., чистая прибыль — 13,15 млрд руб. Выручка «Россетей» в 2022 году — 198,28 млрд руб., чистая прибыль — 11,4 млрд руб.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Источники газеты не исключают, что другие регионы тоже захотят получить особые права — например, Санкт-Петербург, где работают «Россети» и принадлежащая городским властям АО «ЛОЭСК».

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Москвы.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Виктория Хабарова
Москва электросетевая компания системообразующие компании
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о возможном удорожании подключения бизнеса к сетям
Бизнес
«Коммерсантъ» узнал об иске 39 электросетевых компаний к правительству
Бизнес
«Россети» обсудят присоединение к дочерней ФСК «ЕЭС»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Сложность майнинга биткоина обновила исторический рекорд Крипто, 11:33
Главное правило рекламы WRIGLEY: как эмоции помогают продавать Pro, 11:33
Косачев обосновал право стран мира не признавать новые границы шельфа США Политика, 11:33
Курс евро поднялся выше ₽102 впервые с 20 октября Инвестиции, 11:24
Дзюба спел песню «Ленинграда» про «Зенит» Спорт, 11:22
Набиуллина ушла от оценки присвоенного ей статуса «разрушителя года» Финансы, 11:20
Кадры пожара в «Леруа Мерлен» в Петербурге Общество, 11:13
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
СПБ Биржа признала блокировку активов инвесторов на $3 млрд из-за санкций Инвестиции, 11:01
Операторы из России перейдут на новый формат обмена трафиком с Google Технологии и медиа, 11:00
Котировки Росбанка выросли на одобрении выкупа акций у Societe Generale Инвестиции, 10:58
Производителей цветных металлов ждет плохой год. Что будет с «Норникелем» Pro, 10:56
Заболеваемость новым вариантом COVID в США удвоилась за полмесяца Общество, 10:55
Росреестр второй месяц подряд отметил спад спроса на ипотеку в Москве Недвижимость, 10:53
В Госдуме заявили о намерении принять закон о страховании ИИС в 2024 году Инвестиции, 10:50