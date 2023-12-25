Криптокомпании резко увеличили финансирование политиков в США

Компании на текущей неделе вложили в проект Fairshake $78 млн, для того чтобы повлиять на продвижение лоббистских законопроектов о криптовалюте в конгрессе

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Криптокомпании резко увеличили взносы американским политикам из-за ухудшения настроений в Вашингтоне в отношении рынка цифровых услуг, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, компании, в том числе биржа Coinbase, направляют больше денежных средств на избрание законодателей, выступающих за криптовалюту, в надежде повлиять на продвижение законопроектов в конгрессе в преддверии президентских выборов в 2024 году. К ним присоединились венчурные инвесторы, такие как Рональд Конуэй, Фред Уилсон и близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, пишет FT.

Криптокомпании на прошлой неделе вложили $78 млн в проект Fairshake, который позволяет кандидатам, дружественным к криптоиндустрии, брать неограниченное количество денег у корпораций и частных лиц на выборах 2024 года, сообщило издание.

«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы деполитизировать криптовалюту, — приводит издание слова топ-менеджера Coinbase Фарьяра Ширзада. — Наше лоббирование, наша работа на низовом уровне, а теперь и Fairshake создадут пространство для общественных дебатов по существу, вместо использования этой индустрии в качестве политического футбольного мяча демагогами, которые не понимают социальных преимуществ технологии».

Как отмечает FT со ссылкой на открытые данные, Coinbase в этом году собиралась потратить только $4 млн на лоббирование законов о крипотовалюте, в то время как Circle с 2021 года потратила всего $760 тыс.

По данным издания, политика США все чаще фомируется криптокритиками, в частности сенатором-демократом Элизабет Уоррен. В октябре 2023 года она и еще порядка ста законодателей направили в Белый дом и Министерство финансов США письмо с призывом пресечь деятельность криптокомпаний после сообщений о том, что цифровые активы сыграли большую роль в сборе средств для боевиков на Ближнем Востоке, пишет FT.

«Цифровые активы создают угрозу национальной безопасности, — сказала Уоррен в недавнем интервью Financial Times. — Речь идет не об одном плохом случае, а о целой системе, которая позволяет передавать деньги без ограничений». По ее мнению, преступников привлекает в криптовалюте то, что она нерегулируемая. «Некоторые представители этой отрасли используют агрессивную рекламу о том, что они не следуют международным правилам, и устанавливают большие вывески с надписью «Отмывайте свои деньги здесь», — добавила она.

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Издание отмечает, что политические нападки на криптовалюту усилились в последние месяцы, после того как основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был заключен в тюрьму за мошенничество. Ранее он признал, что не смог исключить процессы отмывания денег и уклонения от санкций. Авторы проекта Fairshake отмечали, что его создание частично стало «реакцией на неспособность ключевых членов конгресса принять четкую нормативно-правовую базу» для этой сферы.

На слушаниях в сенате в этом месяце Уоррен задала вопрос о криптовалютном секторе топ-менеджеру JPMorgan Джейми Даймону, который ответил так: «Если бы я был правительством, то закрыл бы его».

По данным издания, на сегодняшний день Fairshake потратил $292 тыс., большую часть из этих средств получил бывший председатель комитета палаты представителей по финансовым услугам Патрик Макгенри, но он не будет добиваться переизбрания в 2024 году.

«Если демократы победят на президентских выборах, и особенно если они также победят в конгрессе, то да, почти наверняка в ближайшие годы возникнут серьезные проблемы с точки зрения регулирования, — приводит издание слова основателя юридической компании OC Advisory Орландо Косме. — Поэтому я рассматриваю активизацию лоббистских усилий скорее как попытку повлиять на эти выборы и убедиться, что кандидаты от обеих партий, выступающие за криптовалюту, будут избраны, а не как ответ на недавние правоприменительные действия и судебные дела».