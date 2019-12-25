Кудрин рассказал о спасшем российскую экономику решении Путина

По мнению главы Счетной палаты, экс-министра финансов решение президента о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении экономики

Решение Владимира Путина о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении российской экономики. Об этом «РИА Новости» заявил бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, Путин — единственный, кто «вопреки многим позициям» поддержал создание Стабилизационного фонда, а затем Резервного фонда и Фонда национального достояния, которые во время экономического кризиса 2008-2009 года «сыграли свою решающую роль». «Все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — считает глава Счетной палаты.

Несмотря на кризис, в России «не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза», заключил он.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) появились в 2008 году (тогда Путин занимал пост премьер-министра), они были сформированы в результате разделения Стабилизационного фонда. Первый был создан для покрытия дефицита бюджета, а второй — для пенсионного обеспечения граждан. В январе 2018 года Минфин объявил о ликвидации Резервного фонда.

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