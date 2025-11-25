 Перейти к основному контенту
Силуанов и Шохин поспорили о «весне» и «оттепели» в российской экономике

После периода охлаждения в России должна наступить «экономическая весна», считает глава Минфина. Глава РСПП вспомнил известную песню и отметил, что иногда после «оттепели» опять наступает охлаждение
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

После периода «охлаждения экономики», который последовал за ее перегревом, должна наступить «экономическая весна», заявил глава Минфина Антон Силуанов на форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».

Министр напомнил, что с 2020 года на фоне пандемии коронавируса, а затем вызовов, связанных с санкциями, государство было вынуждено давать дополнительные бюджетные стимулы для поддержки экономики и населения.

«И это сработало, динамика экономического развития за два последних года выше 4%. Но нам же нужен устойчивый экономический рост, независимый от вливаний, мы не можем без конца такие вливания делать, это чревато разбалансировкой финансовой системы», — подчеркнул министр.

Шохин оценил вероятность изменения ставки словами «дай бог на 0,5 п.п.»
Финансы
Александр Шохин

Поэтому Банк России, по словам Силуанова, «справедливо увеличил ключевую ставку и начал принимать меры по охлаждению экономики». Бюджет на 2026-2028 годы, «составлен таким образом, чтобы быть нейтральным и не давать каких-то бюджетных импульсов». «Потому что с 2020 года мы вложили в экономику дополнительных импульсов 18% ВВП. Это очень много», — заявил Силуанов.

Но за периодом охлаждения, по мнению главы Минфина, должна наступить «экономическая весна».

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в свою очередь напомнил слова песни «Оттепель» из одноименного сериала Валерия Тодоровского: «Я думала, это весна, а это оттепель». «Антон Германович, не всегда за охлаждением идет сразу весна. Иногда оттепель, а потом опять охлаждение», — заметил глава РСПП.

Анна Гальчева Анна Гальчева
